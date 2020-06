Blaast de Bazuin gaat weer los

Na een stilte van zo’n drie maanden mogen de korpsen uit de hafabra-wereld onder voorwaarden weer repeteren. Chr. Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk liet zich dat geen twee keer zeggen: donderdag 11 juni werd er voor het eerst weer gerepeteerd.

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft een protocol verspreid, met daarin de regels waar muziekverenigingen zich aan dienen te houden. Buiten blijft iedereen op anderhalve meter afstand, binnen is dat twee meter, en er kan met maximaal 30 personen tegelijk geoefend en gespeeld worden. Omdat een Brassband niet meer dan 30 leden heeft kon iedereen gewoon komen.

Het bestuur vertelt over de eerste oefensessie na de coronatijd: “We mochten bij de familie Swart op het erf en bij slecht weer in de loods repeteren. De loods is groot genoeg om voldoende afstand te houden. Met de nodige voorbereidingen was onze eerste live repetitie een uurtje op donderdag 11 juni. De laatste repetitie 13 weken geleden. De meesten waren present!”

“Geweldig leuk om iedereen weer even echt te zien. We hadden al een paar keer een ‘Zoom’ repetitie gehad, via de computer waar we iedereen konden zien en horen. Maar in het echt is het toch veel leuker. Met die twee meter afstand lukte dat best aardig. Alles was van te voren goed uitgemeten wie waar moest zitten. Heel fijn weer een ‘gewone’ repetitie te hebben gehad. Volgende week doen we het weer zo!”