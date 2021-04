Blije steen

Directeur Dirk de Jong spotte donderdagochtend een bijzondere steen, bij de achterdeur van Drukkerij Van Leer & De Jong. De steen is prachtig beschilderd, met de afbeelding van het gemeentewapen van het Bildt.

Heel secuur gedaan, afgelakt en al. Een topvondst waar je blij van wordt! Op de achterkant van de ‘happy stone’ stond het instagram adres happy.stones.stc.

Een anoniem account waar wat meer informatie gegeven werd: “Aren út skelpen... En nog een prachtige variant van ‘t prachtige wapen van t Bildt. Verstopt op een speciaal plekje...wij vonden dat dit wel het juiste plekje was voor deze steen!”

Toen collega Hendrika Vrij op instagram gemeld had dat de happy stone gevonden was, voegden de initiatiefnemers er aan toe: “Nou die hebben jullie snel gevonden. Wij vonden dat dit geluksmomentje voor jullie was.” Dat was het zeker, zeer veel dank!