Bloemen plukken voor het goede doel, daar word je blij van

Tussen de regenbuien door werd zaterdag aan de Kouweweg de eerste Bildtse ‘pluktuin’ geopend door burgemeester Marga Waanders. Bloemen plukken en bijdragen aan het goede doel: het blijkt goed aan te slaan. ‘Het is echt iets waar je blij van wordt’.

Burgemeester Marga Waanders en Rotary-voorzitter Jantiena Boersma plukken het eerste bos. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - Nog voor de opening op deze regenachtige zaterdagochtend – de Rotary zet koffie en koek op de kuubskisten in de loods van Gerlof Rienks klaar – zijn er al verschillende plukkers gesignaleerd in het bloemenveld. “Die hewwe fia de website plukgeluk.frl hur tientsy overmaakt en binne nou spontaan kommen,” zegt Rienks.

Zo ook Nel Hamer uit St.-Jacobiparochie. Zij verraste zaterdag haar vriendin Yvonne de Ruiter met het plukgeluk. “Nel zei: ‘Kom Yvonne, we gaan om 10.00 uur ergens heen’. Toen bleek dat ze me hier mee naartoe nam. Echt heel leuk.” Nel: “Ik zag het op LinkedIn voorbij komen, het leek me een mooi cadeau, bloemen plukken. Het is een prachtig initiatief, echt iets waar je blij van wordt.”

Rienks kwam in november op het idee om wat te doen. “’t Waar de tiid fan stikstof, fan boereprotesten. Ik wou ok de positive kant fan de akkerbou sien late,” vertelt Rienks. “Doe docht ik: wij kinne hier wel ’n hektare insaaie met blommen. Dat hewwe wij daan: op de 10.000 m2 hewwe wij 43 soorten blommen saaid. Tot eand septimber kin elk der foor ’n tientsy ‘n mooi bossy fan plokke.”

Dat het een hectare geworden is, verbaast Johannes Osinga van Rotary Leeuwarden niet. “Een akkerbouwer denkt in hectares, dus minder dan één kan niet,” zegt hij lachend. “Rienks is sinds vorig jaar lid van de Rotary. Samen bedachten ze drie goede doelen voor de opbrengst van de plukbosjes. Dat werden Vogelwacht het Bildt, de voedselbank en stichting Us Dream. “Soa kinne wij wat werom geve an de goeie doelen. En ’t is goed foor de biodifersiteit fansels. De blommen trekke ’n prot bijen en flinders an. ’n Ymker sil d’r ok nag ’n bijekas delsette.”

Het werkt simpel: via plukgeluk.frl kun je een of meer vierkante meters bloemen kopen. Als de tuin ‘plukrijp’ is krijgt je een e-mail en mag je komen plukken. Zaterdag had de organisatie al voor zo’n 6000 euro aan vierkante meters verkocht.

Bang voor ‘wildplukkers’ zijn ze niet. “Wie wil nou ’n bos blommen der’t niet foor betaald is bij de frou op ‘e tafel sette? Dat doen je niet. Ik hew ok al ’n paar mînsen had die’t de tientsys over de tafel skoven, maar die nimme wij niet an. Gewoan fia de website even anmelde, dan komt ’t geld der wer’t ’t weze mot. ’n Positive aksy foor ’n goed doel, dat is de insteek. Want wie wort d’r nou niet blij fan ’t plokken fan blommen?”

Website: www.plukgeluk.frl