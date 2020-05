Kort coronanieuws

Boogie, sponsoractie, ’blijf lid!’

• Corona-boogie - De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2028 gaat de komende tijd speciale ‘Weekend Sessions’ houden: muzikanten in heel Fryslân treden op markante plekken op. De aftrap werd zondag gegeven door Hein Jaap Hilarides, die voor de Groate Kerk zijn ‘boogie woogie’-programma speelde. Het concert was live te volgen via facebook.

Hein Jaap Hilarides op Koningsdag bij de Groate Kerk, geassisteerd door Harm Bakker. (foto: Jan Bonefaas)

• Sponsoractie VV St.-Anna - De sponsorcommissie van vv St.-Annaparochie is bezig met een speciale sponsoractie voor lokale bedrijven en ondernemers. Er wordt een boekje gemaakt met aanbiedingen en acties van sponsoren van de voetbalclub. De lokale ondernemers kunnen hiervoor speciale acties bedenken of hun waar of diensten onder de aandacht brengen.

De klant kan tegen inlevering van de coupons uit het boekje deelnemen aan de acties. Bedrijven waarvoor het lastig is een actie te realiseren, kunnen eventueel alleen een advertentie laten plaatsen, of een actie bedenken voor als het bedrijf weer open is. Het sponsorboekje zal binnenkort huis-aan-huis worden verspreid in St.-Annaparochie.

• Filmpjes gemeente - Waadhoeke heeft de camera ter hand genomen. De gemeente is begonnen met het maken van filmpjes, in deze coronatijden. Zo verscheen wethouder Nel Haarsma al op youtube, om bewoners op te roepen vooral lid te blijven van verenigingen.

In een ander filmpje wordt jongerenwerker Nadia Zijlstra van De Skûle Welzijn gevolgd, als ze buiten jongeren bezoekt. De filmpjes zijn te zien via de de website, facebook en het youtube-kanaal van gemeente Waadhoeke.

• ’Blijf lid van de verenigingen’ - Wethouder Nel Haarsma roept de Waadhoekers in een filmpje op youtube op om vooral nu lid te blijven van clubs en verenigingen. ”It ferieningslibben stiet stil,” vertelt Haarsma in het filmpje. ”Guon bestjoeren jouwe oan dat minsken betanke foar it lidmaatskip. Dat is tige spitich, dy ferienings komme sa finansjeel yn de problemen.”

De wethouder roept iedereen op vooral lid te blijven van de verenigingen. ”Bliuw foaral lid fan jo feriening, foar safier’t dat mooglik is. Sa komme wy meiinoar troch de krisis, ek op dit mêd. Wy wolle neat leaver as dat wy inoar wer moetsje kinne en dat de mienskip wer brûst. Hâld moed!”

• Rembrandtmarkt - Dit jaar zou de tiende editie van de Bildtse Rembrandtmarkt in St.-Annaparochie plaatsvinden, op de plek waar Rembrandt in 1634 met zijn Saskia trouwde. Vanwege de Coronacrisis gaat dat helaas niet door.

Erg sneu voor de organisatie die al begonnen was met de invulling van het programma. Zo werd de bijzondere muziekgroep Datura geboekt, inclusief draailier, tamburellu en schalmei. Ook zou Jan Arend van Geest tijdens de markt een schildersworkshop te gaan geven. Bovendien kwamen de eerste aanmeldingen van de terugkerende standhouders al binnen.

Kunstenaars uit het hele land en verkopers van boeken en curiosa staan graag op deze sfeervolle markt. “Hopelijk zijn zij volgend jaar ook allemaal beschikbaar en kan er op zaterdag 7 augustus 2021 een feestelijk tweede lustrum van de Bildtse Rembrandtmarkt rondom de Van Harenskerk gevierd gaan worden,” zo laat de organisatie weten.