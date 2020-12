Boom geveld door storm Bella

Storm Bella, die van zaterdag op zondag over het land raasde, heeft in St.-Annaparochie op het Rooie Dorp een boom geveld. De schade lijkt verder mee te vallen.

Storm Bella zorgde in het hele land voor problemen, al werd het nergens zo erg als gevreesd. De boom aan de Middelweg-Oost - ook wel 'het Rooie Dorp' - moest het wel afleggen tegen de harde wind, die met uitschieters naar windkracht 11 hard uithaalde.

Wetterskip Fryslân had al maatregelen getroffen om de waterstand op peil te houden. Langs de kust was geen sprake van hoog water. Sommige vaarten hadden daar wel last van, zoals langs de Kouweweg.

(foto's: Jelke de Jager, Gea Oevering)