Brand in boerderij Westhoek

Bij een boerderij in Westhoek is zondag aan het eind van de ochtend brand ontstaan. De brand ontstond in het dak, en was tot in de wijde omtrek te zien. De bewoner kon ongedeerd het pand verlaten.

De brandweer was met groot materieel uitgerukt en zorgde ervoor dat het vuur het naastgelegen woonhuis niet bereikte. Na zo’n twee uur was de brand onder controle.

De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, die over St.-Jacob trok. In verband met de rook werd een NL-Alert verstuurd naar bewoners in de omliggende dorpen om ramen en deuren gesloten te houden.