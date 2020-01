Brand legt woonboederij St.-Anna in de as

Een grote brand heeft in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 december een woonboerderij aan de Langhuisterweg bij St.-Annaparochie verwoest.

Brand Langhuisterweg (foto: Stefan Postema)

De brandweer kwam rond 03.00 uur aan. De vlammen sloegen toen al uit het dak, de woning was niet meer te redden. Er waren geen mensen aanwezig in het pand. Enkele schuren met daarin paarden en een hond konden door de brandweer worden gespaard.

De brandweerkorpsen van St.-Anna, Menaam en Stiens waren ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.