Bewoners Beuckelaer krijgen post van Mama Maggie Group

Brieven en koekjes als hart onder de riem

Boodschappentassen vol koekjes, cadeautjes en handgeschreven brieven. Bewoners van diverse zorgcentra in Fryslân werden vorige week in de watten gelegd door de Mama Maggie Group.

Marina Ghattas (22), Jacquelin Hana (21) en Mary Adib (19) van Mama Maggie brachten de goederen en brieven vorige week rond

De Mama Maggie Group is een vrijwilligersorganisatie van het Koptisch Orthodox Bisdom, een christelijke stroming uit Egypte die in Nederland zo’n 6000 leden telt en een kerk heeft in o.a. Hilaard. Marina Ghattas (22), Jacquelin Hana (21) en Mary Adib (19) zijn lid van de jongerenorganisatie van de kerk en brachten de goederen en brieven vorige week rond.

Jongeren stimuleren een bijdrage te leveren aan de maatschappij, daar is het ze om te doen, vertelt Marina. “Ouderen hebben het deze coronatijd zwaar, maar dat geldt ook voor jongeren. Binnen onze gemeenschap willen we graag iets doen voor de maatschappij en voor hen die het moeilijk hebben.”

De jongeren gingen daarom aan de slag, met pen en papier. Jacquelin: “In onze kerk in Hilaard zijn we daarom brieven gaan schrijven aan senioren. Dat zijn er liefst 340 geworden!” De brieven en lekkernijen werden vrijdag overhandigd in Beuckelaer in St.-Anna, Abbingahiem en Nieuw Mellens. De waren werden gesponsord door de Poiesz en Albert Heijn.

Mary: “Met corona is het lastiger om fysiek vrijwilligerswerk te organiseren. Ook zien en merken we dat meer mensen zich eenzaam voelen. Corona of niet, wij geloven dat je met een beetje creativiteit je nog zeker wat voor een ander kunt betekenen in deze tijd. Ons motto is: ‘Een kleine moeite is soms al een groot gebaar!’”