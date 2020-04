Campus Middelsee: ‘Coronacrisis biedt kansen en uitdagingen’

Hoewel heel veel zaken in het onderwijs niet kunnen doorgaan zoals voorheen – alleen al lesgeven op school, en er komen geen centrale examens – wil dat volgens Eelco Bruinsma van Campus Middelsee niet zeggen dat er níets mogelijk is. De schooldirecteur ziet kansen.

Een kaartje voor de bewoners van de Beuckelaer.

“Zo rondden veel leerlingen van leerjaar 4 afgelopen week de toetsen van hun PTA af in hele kleine groepen, hier op Campus Middelsee. Ook werden er onderdelen telefonisch mondeling afgenomen, met name bij de talen, in plaats van op school. Voor docenten is het even wennen, want de leerling zit niet echt tegenover je. Maar ook dit is een hele goede maar ook levensechte manier van examineren.”

“Daarnaast gaat het onderwijs op afstand gewoon door in alle leerjaren en is er dagelijks contact tussen docent, mentor en de leerling die thuis zit. Soms is het noodzakelijk dat de ouders ook even meekijken want leerlingen willen weleens wat te veel vrijheid pakken en een aantal opdrachten ‘vergeten’. Dan is het mooi dat de pedagogische driehoek zich sluit en we de leerlingen zelfs op afstand blijven coachen en ondersteunen met hulp van de ouders.”

“Naast al deze dagelijkse reguliere activiteiten ontplooien we in deze crisistijd ook activiteiten voor onze medemens. Tenslotte willen we graag levensecht leren en middenin de samenleving staan. Zo destilleerde Klaas Palma eerder zijn eigen desinfecteermiddeltje voor de buurtzorg, maken de leerlingen en docenten onder leiding van Dieuwke van Elst mondkapjes - ook voor de buurtzorg - en maken de leerlingen wenskaarten en schrijven briefjes aan de ouderen in verzorgingshuis de Beuckelaer in St.-Annaparochie,” zegt Bruinsma.

“De school is nog steeds volop in beweging en aan het werk, want ritme en structuur zijn de kernwoorden voor als straks het ‘normale leven’ weer op gang komt. Dat kan ons overigens niet snel genoeg zijn, want de leerlingen missen ons, maar wij missen de leerlingen ook!”