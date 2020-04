Campus Middelsee groeit door naar 600 leerlingen

Campus Middelsee in St.-Annaparochie groeit voor het vierde jaar op rij flink door. Volgend schooljaar zullen er voor het eerst meer dan 600 leerlingen voortgezet onderwijs volgen op de school.

Directeur Eelco Bruinsma spreekt van een “prachtig resultaat tegen de forse krimp in.” Er komen volgend schooljaar 186 eerstejaars bij, een record. Vorig jaar groeide het aantal leerlingen al met 10%, nu komt daar nog weer eens 8% bij.

Volgens Bruinsma wordt het onderwijs komend jaar uitgebreid met een nieuwe ‘Talentstroom – Tools & Crafts’, een uitbreiding in de praktische technische hoek. Ook het Leerwerkplein blijft een belangrijke pijler onder het onderwijs. De school werkt samen met 230 bedrijven uit de regio. “Met dit prachtige resultaat aan aanmeldingen kunnen we verder werken aan goed onderwijs in het belang van de regio.”