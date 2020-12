Campus Middelsee in actie: online bingo en kerstpakketten

Campus Middelsee houdt ieder jaar een kerstmarkt voor een goed doel. Dit schooljaar laten de leerlingen zich ook niet tegenhouden door covid-19 en komen evengoed in actie.

Kerstactie Campus Middelsee

De leerlingen van Campus Middelsee zijn ook duidelijk over het goede doel: “Senioren verdienen in deze covid-19 periode een extra kerstgevoel”. Daarom werden de verschillende seniorenorganisaties in het verzorgingsgebied van de Campus benaderd.

De leerlingen willen de senioren dit extra kerstgevoel geven d.m.v. een zelfgemaakt kerstpakket met inhoud gemaakt of geregeld door leerlingen, docenten en ondernemers uit de regio. Verschillende acties moeten zorgen voor geld voor dit kerstpakket.

Online bingo - De hoofdactie is de online kerstbingo. Doe je ook mee aan deze spetterende online kerstbingo op vrijdag 11 december van 16.00-18.00 uur? Koop dan bingokaarten en win fantastische prijzen, ter waarde van € 25 tot € 100. Voor € 6 ontvang je 3 bingokaarten en je speelt 10 ronden mee.

Via www.ticketkantoor.nl/shop/kerstbingo bestel je je bingokaarten. Na betaling ontvang je, via de e-mail, een ticket met 3 linkjes naar de online bingokaarten en de link naar de liveverbinding. Met deze liveverbinding volg je de kerstbingoshow op afstand vanaf de bank of aan de keukentafel. De opbrengst van de online kerstbingo gaat naar ‘Geef senioren een extra kerstgevoel’.