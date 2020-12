Campus verrast ouderen met speciaal kerstpakket

Afgelopen vrijdag heeft de Campus Middelsee een grote actie opgezet. Alle 620 leerlingen hebben een kerstpakket voor de senioren gemaakt die in de regio Middelsee in een verzorgingstehuis wonen.

Het idee komt van de leerlingen zelf. Zij vinden het jammer dat de gewone kerstmarkt van de school door corona niet kan doorgaan. Om toch wat te doen is het idee ontstaan om alle ouderen te verrassen met een kerstpakket.

Vooral deze groep missen juist door diezelfde corona veel bezoekjes en contacten. De actie is afgelopen vrijdag begonnen met allerlei activiteiten van de leerlingen: van het samenstellen van de pakketten tot en met het maken en het verkopen van allerlei producten voor de kerstactie. De actiedag is afgesloten met een grote digitale Kerstbingo vanuit de campus. Dankzij deze opbrengst zijn de 620 pakketten goed gevuld.

De zorginstellingen in het verzorgingsgebied van de campus Middelsee doen allemaal graag mee en zo worden komende woensdag 450 pakketten bij de volgende zorginstellingen bezorgd en overhandigd door de leerlingen: Zorgcentrum het Bildt-Van Harenshuus-De Parrebeam in St.-Annaparochie, zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum, Nij Statelân in Menaem, Skilhiem- Petterhusterstate- Hayemastate-Fidesta Stienzerhiem in Stiens, Interzorg Foswert in Ferwerd en Fidesta Offingaburg in Hallum. De andere pakketten worden o.a. via de stichting Zonnebloem bezorgd. De zorginstellingen vinden het geweldig dat de schooljeugd van de campus deze actie hebben bedacht en langskomen.

Jammer genoeg kunnen de pakketten niet door de leerlingen zelf worden uitgereikt. Maar bij het bezorgen zullen begeleiders van de locaties samen met enkele ouderen de pakketten graag in ontvangst nemen van enkele leerlingen en docenten. De pakketten worden vandaag bezorgd.