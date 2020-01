Cheque voor familie De Groot

Maandag overhandigden leerlingen en directeur Eelco Bruinsma van Campus Middelsee een cheque van liefst € 8000 aan Anneke de Groot.

Anneke de Groot neemt de cheque in ontvangst

Het geldbedrag was de opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt van de school in St.-Annaparochie. De leerlingen kozen zelf voor het goede doel eind vorig jaar: de familie De Groot raakte begin 2019 alles kwijt na een verwoestende brand in de woonboerderij in St.-Jacob. Pleegmoeder De Groot nam de cheque dankbaar in ontvangst. (foto: Jan Bonefaas)