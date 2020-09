Commissaris der Koning ontvangt beleefpakket De Kraak van de Kluis

De Kraak van de Kluis

De Provincie Fryslân heeft in het kader van 75 jaar vrijheid een subsidie toegekend aan theaterproductie De kraak van de kluis. De organisatie is de provincie hier zeer erkentelijk voor en daarom bieden zij met grote trots de eerste jutezak aan de heer Brok aan. Op haar beurt is de provincie blij dat de organisatie van De kraak van de kluis er als enige in is geslaagd om in deze coronatijd een productie tot stand te brengen ondersteund met subsidie i.h.k.v. het herdenkingsjaar 75-jaar-vrijheid, zo laten de makers van ‘De Kraak’ weten.

Bij de overhandiging van de eerste jutezak zijn verder aanwezig enkele spelers van het stuk en Theunis Jensma, namens de overkoepelende stichting van De kraak van de kluis. Namens de sponsor van de beleefpakketten, Stichting De Bildtse Aardappelweken, zal Piet Hoekstra vertegenwoordigd zijn. Na de overhandiging kunnen alle mensen die al een kaartje hebben gekocht hun beleefpakket ophalen op diverse plaatsen in de provincie.

Beleefpakket

Vanwege de coronapandemie werden schrijver Hein Jaap Hilarides en regisseur gedwongen de productie aan te passen. Van openluchtspektakel ging het naar een livestreamproductie. Daarbij hebben we een beleefpakket ontwikkeld, dat iedereen vooraf krijgt in een jutezak. Kijkers kunnen thuis actief meedoen in delen van de voorstellingen zodat ze er met hun zintuigen in gezogen worden. In het pakket vindt de belever bijvoorbeeld een recept uit de oorlogstijd met een aantal ingrediënten.

Afhalen beleefpakket

Het beleefpakket kan afgehaald worden op zaterdag 19 september, tussen 13.00 en 15.00 uur, op de volgende locaties: St.-Annaparochie: AH Wassenaar, Warmoesstraat 37; Franeker: Kaatsmuseum, Voorstraat 76; Harlingen: Expert, Voorstraat 80; Leeuwarden: Ut Streekie, Oldehoofsterkerkhof 52; Menaam: Tineke de Boer, De Swingel 25.

Verzet, verraad en liefde

Het verhaal draait niet alleen om verzet en verraad, ook de liefde is een rode draad. Lolle Rondaan was verloofd met Riek Stork uit Amsterdam, in een wereld zonder WhatsApp en snapchat, laat Wallendal het publiek de afstandsrelatie en heroïsche strijd voor een vrije toekomst in brieven meevoelen. De rol van Lolle Rondaan wordt vertolkt door Romke Gabe Draaijer, zijn Amsterdamse verloofde Riek Stork wordt gespeeld door Eline de Vries, beide verbonden aan theatergezelschap Tryater. De voorstelling is zowel in het Nederlands, Fries, Harlingers als Bildts en wordt deels ondertiteld.