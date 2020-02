Compensatie van € 100 voor eigen risico minima

Inwoners van Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in 2020 van de gemeente een vergoeding van € 100 ontvangen wanneer ze hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering van € 385 volledig besteed hebben.

De Dienst Sociale Zaken heeft de regeling opgezet voor de gemeenten in Noardwest-Fryslân. De ‘Compensatieregeling Eigen Risico’ geldt voor inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen en vermogen op bijstandsniveau (wettelijk sociaal minimum). Het maakt niet uit of dat een inkomen is uit een uitkering, uit werk of uit andere bron. De hoogte van het bijstandsniveau hangt af van de gezinssituatie van de inwoner.

Met deze regeling willen de gemeenten de lasten van inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten verminderen. De Dienst Noardwest Fryslân voert deze regeling in opdracht van de gemeenten uit.

Meer informatie - Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen een brief over deze regeling. Overige inwoners met een minimuminkomen kunnen voor meer informatie terecht op sozawe-nw-fryslan.nl/compensatieregeling-eigen-risico of contact opnemen met de Dienst Noardwest Fryslân, via 0517-380200.