Concert van Fryske singer/songwriter Marcel Smit in Groate Kerk

Omdat de stichting Alde Fryske Tsjerken dit jaar 50 jaar bestaat, trakteert zij op 16 gratis concerten in sfeervolle oude kerkjes verspreid over de provincie. Deze zogeheten Podiumtour wordt verzorgd door Marcel Smit. De podiumtour houdt op zondag 6 september halt in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. Aanvang 15.30 uur.

Marcel Smit

Marcel Smit, geboren in 1977 en opgegroeid in Zwaagwesteinde, is een veel gevraagd artiest en niet meer weg te denken uit de jaarlijkse Fryske Top 100. Hij is autodidact en nam in 2007 zijn eerste demo cd op waarvan het enige eigen nummer ‘Goudsjeblom’ een boppeslach bleek en werd gedraaid op Omrop Fryslân.

Gesterkt door dit succes schreef hij nieuwe liedjes, zoals in 2008 zijn eerste singel ‘Lyts Famke’ en in 2010 de singel ‘De Kop der foar’. In 2011 was daar het eerste complete geheel Friestalige album ‘Muzyk’. Dit album kreeg prachtige recensies en daar stond hij ineens, ‘dat jonkje fan de Westereen’ tussen de gevestigde namen van de Friese muziek.

Vanaf 2012 schrijft Marcel alles zelf, zowel teksten als muziek. Het zijn veelal verhalende luisterliedjes over zaken uit het dagelijkse leven. Van fleurig, humoristisch tot ontroerend.

Marcel treedt ook regelmatig op met andere artiesten, zoals in het succesvolle Frisicana-project met Piter Wilkens en Gurbe Douwstra.

Na zijn tweede album ‘Mear muzyk’ in 2014 is nu vers van de pers album nummer 3 ‘Noch mear muzyk! Alle nieuwe nummers zijn tijdens deze Podiumtour live te beluisteren maar uiteraard komen ook de bekende bestaande nummers ruimschoots aan bod.

Voor de andere tourdata zie www.marcelsmit.frl of www.aldefrysketsjerken.nl

In verband met de coronamaatregelen: Reserveren en vol = vol; consumpties contant gepast betalen.