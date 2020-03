Coronavirus: Onderwijsgroep Elan sluit scholen

Elan, de onderwijsgroep van openbare scholen in Noordwest-Fryslân, houdt komende week alle scholen dicht. Vanaf morgen zijn de 21 basisscholen gesloten.

UPDATE 16.29: Alle scholen in Nederland worden vanaf morgen gesloten.

De scholen van Elan – waaronder ’t Fonnemint en de Toverbal in St.-Anna, De Twiner in St.-Jacob, De Fierljepper in Froubuurt – gaan een week dicht. Elan wil “leerlingen en medewerkers niet onnodig blootstellen aan mogelijk besmettingsgevaar,” schrijft de groep in een brief aan ouders en verzorgers. Elan heeft verder scholen in Minnertsga, Tzummarum, Berltsum, Bitgummole, Stiens, Hijum, Ferwert, Hallum, Deinum, Ried, Dronryp, Marsum en Menaam.