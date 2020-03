Coronavirus zet leven op z’n kop

Een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Eind vorige week regende het al afgelastingen: er ging een dikke streep door de concerten, bijeenkomsten, voorstellingen en sportwedstrijden. Ook op het Bildt is het buiten en in de scholen sinds maandag rustig. Maar schijn bedriegt: achter de schermen zetten ondernemers, leraren en verzorgers alle zeilen bij om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen, nu het openbare leven plat ligt.

Leraren en medewerkers van Campus Middelsee bereiden zich voor op het lesgeven op afstand, afgelopen maandag. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - Misten de maatregelen van donderdag hun uitwerking al niet, nadat het kabinet en RIVM zondagmiddag rond 17.00 uur de verscherpte maatregelen aankondigden stond voor bijna iedereen het leven op z’n kop.

Zoals verwacht luidden de maatregelen, in ieder geval tot 6 april: de sluiting van alle scholen, horeca, sportgelegenheden, culturele centra, bibliotheken, muziekscholen en dorpshuizen. Nog geen uur nadat de horeca-sluiting was aangekondigd zondagmiddag, maakte de politie op het Bildt al een rondje langs snackbars en restaurants om te zien of dit werd nageleefd.

Digitale les - Ook de scholen moesten direct inspelen op de nieuwe situatie: geen les op school, maar er wel zijn voor kinderen van ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Op Campus Middelsee werd maandag meteen gewerkt aan het opzetten van online les.

De school zet de komende drie weken in op onderwijs op afstand. “Want we willen samen met jullie graag het allerbeste voor onze leerlingen en jullie kinderen,” laat directeur Eelco Bruinsma weten op de website van de Campus.

“We geven docenten de ruimte om voor al hun klassen hun lessen voor te bereiden, wij gaan er daarom vanuit dat vanaf dinsdagmiddag in ieder geval lessen gedeeld worden via Magister. Aan de leerlingen dus de taak om elke dag op hun Magister te kijken en het werk bij te houden. Daarom onze vraag aan jullie om dit samen op te pakken en dat leerlingen thuis ook gemotiveerd worden om met school bezig te gaan. Voor de examenklassen vinden wij dit helemaal belangrijk! Be prepared!”

Het lesrooster in onderwijssysteem Magister blijft draaien, en daar staat ook het huiswerk op. “Wij doen hierbij een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het onderwijsleerproces.”

Kassaschermen - Albert Heijn Wassenaar installeerde maandag de eerste van meerdere plastic schermen bij de kassa, ter bescherming van personeel en klanten. De winkel vraagt klanten afstand te houden, zoveel mogelijk met pin en telefoon te betalen en fysiek contact te vermijden. “Omdat er de afgelopen dagen zoveel producten extra zijn verkocht en het nog steeds druk blijft in de winkel duurt het wat langer voor de voorraden in de winkel weer op peil zijn. We doen er alles aan, helaas is het nog niet voldoende.

Er is genoeg voorraad in de distributie centra om niet te hoeven hamsteren,” liet Hetty Wassenaar weten op facebook. “Wij zijn supertrots op onze medewerkers die zo enorm hun best doen elke dag en nu twee beetjes meer, dus wees een beetje lief voor ze.”

Ondanks dat alle betrokkenen die het kunnen weten - supermarkten, RIVM, distributiekanalen - erop blijven hameren dat hamsteren niet nodig is, hebben de winkels in St.-Anna sinds vorige week geregeld met lege schappen te maken.

AutoMaatje rijdt wél - Als één van de weinigen kon het ANWB AutoMaatje, de vervoersdienst voor minder mobiele inwoners in Waadhoeke, maandag melden dat het de diensten wél voortzet. “Bij ons is sprake van een één op één contact, te weten chauffeur en passagier. Het is aan de chauffeur en de passagier om te bepalen of het veilig is om samen een rit te maken.

Bij verkoudheid, snotteren en koorts is dat vanzelfsprekend niet het geval. Voor het aanvragen van ritten en meer informatie kunt u zoals gebruikelijk terecht op tel. 06-18422894, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Tegelijkertijd willen wij iedereen vragen om in deze moeilijke tijd die oudere, minder mobiele, kwetsbare ouderen in de buurt een beetje in de gaten te houden. Kleine moeite toch?”

Een medewerker van Albert Heijn achter het plastic kassascherm. (foto: facebook Albert Heijn Wassenaar)