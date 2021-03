Bildtse Rijschool kan weer op weg

‘De aginda sit goed fol’

Vanaf vandaag mogen ook de zogenaamde contactberoepen weer los. De kapper en de schoonheidsspecialiste kan weer aan het werk, en dat geldt ook voor de rijschoolhouder. Klaas Stienstra van de Bildtse Rijschool heeft er zin in.

Door Gerard de Jong - “Jawis, fansels hew ik d’r nocht an,” zegt Klaas Stienstra. Samen met Dicky Boomstra runde hij de Bildtse Rijschool, maar sinds januari heeft hij het stuur alleen in handen. Stienstra: “Dicky is per jannewary ophouwen. Hij had syn nocht en het nou ’n honnefokkerij, heel wat âns!”

Ook de Bildtse Rijschool stond enkele maanden noodgedwongen stil. Stienstra is blij dat hij vanaf vandaag weer aan de slag kan. “’t Is hier niet in de hobbel lopen kwa skema’s of soa. De lessers motte alleen wat langer wachte, ’t skúft allegaar wat op. D’r kin aansen ok weer ôfreden worre, maar dermet mot men ok langer op je’s beurt wachte. Dat kin wel tot ’n halfjaar of langer dure. Der kin men him ok wel ’s arig drok om make, maar dat geeft niks. Ik staan d’r wat dat angaat frij nochter in.”

Afgelopen winter had Stienstra er wel eens tabak fan. “Met de forige lockdown waar ’t wat makliker. ’t Waar mooier weer, je konnen wat meer doen. Ik hew doe ’t huus forfd, bijgelyks! Kyk, dan hewwe je d’r nag wat an. Maar de ôflopen tiid waar ’t faak rotweer, dan kinne je niet soafeul. Ik had wel ’s myn bekomst. Myn frou werkte wat meer en ik waar even húsman. Nou waar dat ok goed om te doen, hoor. Maar fansels hew ik d’r nocht an om weer los te gaan. De aginda sit goed fol.”