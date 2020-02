Waadhoekse doortrappers: Tjeerd Sloterdijk

‘De Ald-Dyk is ien fan de moaiste plakken’

De heer Tjeerd Sloterdijk woont met zijn vrouw in St.-Annaparochie. Hij is 91 jaar (bijna 92) en hij fietst nog regelmatig op zijn elektrische fiets. Afgelopen weken niet, want het weer zat niet mee. “Mar as ik op de fyts sit, mei ik graach wat fan de natoer sjen. Mar ek nei de minsken op it lân. Dat fyn ik moai,” zo zegt hij. Voor de Oudste Fietser van Waadhoeke is hij opgegeven door zijn jongste dochter.

De heer Sloterdijk met zijn elektrische fiets in de tuin.

De heer Sloterdijk maakte vroeger veel langere fietstochten van wel 50 of 60 kilometer. Maar dat gaat niet meer. “No is 20 kilometer my lang genôch. Ik meitsje moaie ritten oer Stiens, Feinsum en Alde Leie. Ek mei ik graach oer de Ald-Dyk fytse, mar dat fyn ik wol hieltyd dreger mei it grutte lânbouferkear. Op de Ald-Dyk sjoch ik graach nei de minsken dy’t yn in graan wurkje. Ik ha dat sels ek 20 jier dien. Mar de sjarme is der wol wat ôf mei de grutte combines. Ik fyts ek wolris nei de seedyk. By Swarte Haan of de Westhoek mei graach efkes by de see sjen.”

Beide in de berm - “Fytsend oer de Ald-Dyk fyn ik dat wol ien fan de moaiste plakken. Mar de dyk is wol hiel smel. As ik no in trekker tsjin kom stap ik ôf. Want myn frou en ik binne al in kear foar de sokken riden. Beide belânnen wy doe yn de berm.” Er kwam in grote trekker aan met een kar erachter. De chauffeur lette wel op de auto’s voor hun, maar zag het fietsende stel waarschijnlijk over het hoofd. Ze kwamen klem te zitten tussen de trekker en een opstaande rand naast de weg. Beide zijn ze over de rand gefietst en belanden in de berm. Gelukkig hebben ze er lichamelijk niks aan over gehouden. Maar mevrouw Sloterdijk durfde daarna niet meer te fietsen.

Op- en afstappen - Het op- en afstappen gaat de heer Sloterdijk nog goed af. Hij heeft het zadel wat lager gezet, zodat hij met beide benen bij de grond kan. Zo kan hij goed afzetten. En als hij uit balans raakt, kan hij snel zijn voeten neerzetten.

Programma Doortrappen - Gemeente Waadhoeke is ‘doortrap-gemeente’. Dat betekent dat de gemeente deelneemt aan het landelijke programma Doortrappen. Hierin draagt de gemeente bij om ouderen zolang mogelijk te veilig te laten fietsen.