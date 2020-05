Kort coronanieuws

De bal rolt weer!

• De bal rolt! - Het heeft lang geduurd, maar sinds vorige week rolt de bal weer op de Bildtse velden. Geen wedstrijden, en slechts training, maar toch. We zouden kunnen proberen te omschrijven wat dat losmaakt bij een voetballiefhebber, maar Stannebuurtster en ‘Waaie-watcher’ Paul Feenstra omschreef het treffend in zijn ‘Dropskot’-column:

Instructies aan de jonge spelertjes op het trainingsveld van St.-Annaparochie. (foto: Jan Bonefaas)

“Eindelijk, eindelijk, eindelijk mochten we gisteravond weer een potje trainen met de MO15 in ‘De Waaie’. Heerlijk weer even. Natuurlijk 1,5 meter uit elkaar blijven, natuurlijk geen voorbereiding voor zaterdag en natuurlijk geen potje voetbal op het eind. Ja, het klinkt als een surrogaat-training, maar echt: liever surrogaat dan niks.

Lekker even zweten, even ouwehoeren en tegen een bal aan trappen. Wat heb ik dat gemist. Ik kwam ook nog even in de kleedkamer en warempel: ik rook nog steeds het oude leer, oude zweet en zelfs de thee en spanning kon ik nog ruiken. Heerlijk!

Nu maar hopen dat alles binnenkort weer wat normaal wordt. Tja, geen festivals, Stannemet en andere grote activiteiten dit jaar. Dat is een gegeven. Maar gewoon even lekker zitten met een ploeg dat zou al prachtig wezen. Ik moet nog even wachten, ik weet het, maar vanavond was het eerste stapje naar het normale,” aldus Feenstra.

• Smeding doneert - Ook Smeding is getroffen door de coronacrisis. Het groente- en fruitbedrijf uit St.-Annaparochie kwam met ‘overvoorraden’ te zitten nu veel klanten de deuren moesten sluiten. Het bedrijf heeft dit opgelost door extra voedsel te doneren aan lokale initiatieven, zo laat het bedrijf weten.

“Al jaren voorzien wij de Voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kosteloos van aardappelen, groenten en fruit. Hier is het afgelopen jaar regio Breda aan toegevoegd en daarnaast worden er vanuit onze filialen op kleine schaal ook lokaal producten gedoneerd. Producten die door de naderende houdbaarheidsdatum niet meer geschikt zijn voor verkoop aan onze klanten worden door de Voedselbank afgehaald.

Deze producten zijn namelijk nog wel perfect voor directe consumptie. Om te voorkomen dat we deze groenten en fruit moeten weggooien, doen we graag iets voor de maatschappij. Zo krijgen al onze producten een mooie bestemming. In deze tijd, waarin de Voedselbank meermaals oproept tot donaties, doneren wij extra producten.”

Het bedrijf laat weten dat het diverse initiatieven van collega’s bij andere filialen van het bedrijf ondersteunt. Daar zit voedsel bij voor ‘noodfood’ in Maastricht, soep voor Tilburgers die ziek zijn en niet zelf kunnen koken, en maaltijden voor zorgpersoneel in o.a. Arnhem. “Wij zijn erg blij dat we met onze producten een bijdrage kunnen én mogen leveren. Het is voor iedereen een moeilijke tijd waarin velen net dat beetje extra steun goed kunnen gebruiken. Samen moeten we het doen en zoeken we de verbinding met elkaar op.”

• Mienskipsinitiatieven - In deze tijd van corona zijn er veel mensen die zorg voor elkaar hebben en initiatieven opzetten om kwetsbare medemensen te helpen. Op fryslanynferbining.frl krijgen deze initiatieven een plek. Mensen die hulp nodig hebben kunnen in één oogopslag zien bij wie ze terecht kunnen. De site is een initiatief van provincie Fryslân. “Met de campagne ‘Fryslân yn ferbining’ wil de provincie de mienskip een hart onder de riem steken en aandacht geven aan alle mooie initiatieven, regelingen en activiteiten die op dit moment lopen of worden ontwikkeld. Hierbij werken we nauw samen met diverse partners waaronder gemeenten en welzijnsorganisaties. We betrekken zzp’ers en makers uit het culturele veld die door de coronacrisis hard zijn getroffen en waarvan de opdrachten flink zijn terug gelopen, bij het tot stand brengen van de campagne.” Mensen kunnen een initiatief laten plaatsen via het aanmeldformulier op de site.

• Reisgedrag - Meer nieuws van de provincie: vorige week is een onderzoek gestart naar het effect van de coronamaatregelen op het reisgedrag van Friezen. Momenteel is er een kwart tot een derde minder verkeer op de weg en ook het openbaar vervoer zit nog voor 5 à 10% vol. Doel van het onderzoek is om de impact van de coronamaatregelen inzichtelijk te krijgen.

Door inwoners te vragen naar de situatie voor en tijdens de coronamaatregelen, krijgt de provincie inzicht in de impact van corona op het verkeer in Fryslân. Op het moment dat de geldende maatregelen versoepeld worden en/of opgeheven worden, voert onderzoeksbureau Moventem het onderzoek opnieuw uit. “Op deze manier krijgen we inzichtelijk of inwoners van Fryslân daadwerkelijk vaker zijn gaan thuiswerken dan vóór de afgekondigde maatregelen bij het coronavirus.

Meedoen aan het onderzoek kan via www.fryslan.frl/reisonderzoek.”

• Na coronastilte ‘eindelijk’ weer rumoer op voetbalveld - Door Bertus Dijkstra - Op Ouwe-Syl kunnen de jeugdleden vanaf woensdag 29 april, de dag waarop de lockdown van de voetbalvelden onder strikte voorwaarden is opgeheven, eindelijk weer hun favoriete spelletje beoefenen.

Het is dan ook een drukte van belang op het voetbalveld, waar verdeeld over het grote hoofdveld twee jeugdteams gelijktijdig mogen ballen. Zowel de voetballers als de trainers en begeleiders genieten weer als vanouds. Voor de komende weken is een door nieuwe ‘coronaspelregels’ omgeven trainingsschema gemaakt. De kleintjes mogen onder toeziend oog en op afstand blijvende trainers partijtjes spelen waarbij onderling fysiek contact is toegestaan, vanaf 12 jaar geldt nog steeds de 1,5 meter regel.

Ondanks de beperkende maatregelen blijkt dat de kinderen echt toe zijn om - met hun maatjes - weer te mogen ruiken aan hun favoriete sport. En mocht je opponent of medespeler toch binnen de coronazone komen, dan kun je je shirt altijd nog tot mondkapje verheffen.

Na zes weken is er eindelijk weer beweging en rumoer op de voetbalvelden, waarbij op Ouwe-Syl het eigen gemaakt coronakapje haar intrede doet. (foto: Bertus Dijkstra)