De Molkerei komt met ‘Bildts Paas Tassy’

De Molkerei uit St.-Annaparochie komt met een Bildts Paas Tassy. Nu veel orders geannuleerd zijn, zit het bedrijf met een overschot aan producten. Om verspilling tegen te gaan worden tasjes gemaakt met lekkernijen.

Het 'Bildtse Paas Tassy' van de Molkerei.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn de orders bij de geitenkaasmaker verdampt. Het bedrijf kampt met een omzetdaling van 85%.

Hedy Hartog van De Molkerei legt uit: “De Nederlandse Foodservice sector heeft het zwaar. We zien dat niet alleen de horeca kampt met een enorme financiële druk, ook veel toeleveranciers hebben van het een op het andere moment te kampen met een totale uitval van de vraag. Vrijwel alle leveranciers zitten met grote voorraden die incourant dreigen te worden. Vooral voor de verse producten is haast geboden.”

De Molkerei uit St.-Annaparochie kampt met ditzelfde probleem. “In de regio heeft het bedrijf een sterke naam opgebouwd en worden in steeds meer horecagelegenheden de Bildtse geitenkaas geserveerd, waarmee gerenommeerde chef-koks de meest fantastische gerechten maken,” aldus Hartog.

“Door de Corona maatregelen zijn van de één op andere dag de meeste orders voor langere termijn geannuleerd. Dit heeft geresulteerd tot een omzetdaling van 85%. Om voedselverspilling tegen te gaan, en zoveel mogelijk kansen te benutten, biedt de Molkerei speciaal voor het Paasweekend een Bildts Paas Tassy aan. In dit tasje zitten verschillende lekkernijen voor een schappelijke prijs. Deze kan op verzoek worden afgehaald, of kosteloos bij u thuis bezorgd. Deze Pasen wordt anders dan de jaren ervoor, maar laten we er desondanks een Pasen van maken om niet te vergeten.”

Kijk voor meer informatie op www.demolkerei.nl