De Skûle begint website met hulpaanbod

Welzijn de Skûle is samen met gemeente Waadhoeke bezig een website op te zetten die vraag en aanbod van hulp in deze tijd van coronacrisis bijeen brengt. De site moet ook speciale activiteiten en ideeën onder de aandacht brengen.

De website wordt opgezet door ‘opbouwwerkers’ Corien van Stam en Silvia Stavleu, namens De Skûle en gemeente Waadhoeke.

“De website van De Skûle wordt gebruikt om de inwoners van Waadhoeke te helpen in deze coronatijd en om te laten zien wat de kracht van onze gemeenschappen zijn,” zo laten de initiatiefnemers weten in een mail aan verenigingen en dorpsbelangen. “Op de website kan je hulp vragen, hulp bieden en de goede initiatieven vinden die er op dit moment in onze gemeente plaatsvinden.”

De site wil graag aangeleverd krijgen over wat er zoal in de dorpen gebeurt en welke initiatieven er zijn. Voorbeelden van vermeldingen op de nieuwe site zijn een mevrouw uit Franeker die mondkapjes maakt, een online pubquiz, of informatie over de Berenjacht die in veel dorpen plaatsvindt.

De website moet deze week nog online gaan. Initiatieven en ideeën kunnen gemaild worden naar Corien van Stam (c.vanstam@waadhoeke.nl) en Silvia Stavleu (s.stavleu@waadhoeke.nl).