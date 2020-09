De Waaie: Van sportpark naar MFC

Stichting De Waaie slaat de vleugels uit. Er wordt allang niet meer enkel gevoetbald en gekaatst in het ‘groene hart’ van St.-Annaparochie. Ondanks - en in sommige gevallen zelfs dankzij - de coronacrisis wordt er meer dan ooit gesport. De stichting die het sportpark beheert heeft er veel nieuwe huurders bij gekregen en ziet bovendien kansen buiten de sport, zoals bijvoorbeeld werkplekken voor zzp’ers en lokale ondernemers.

Fitness van Benefit, maandagavond op De Waaie. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - “Wij hewwe ôns problemen wel had dut jaar,” vertelt Menno Hoekstra. De Stannebuurtster is voorzitter van stichting De Waaie. De stichting - opgericht in 1983 - beheert de sportfaciliteiten en de accommodatie. “Fooral ’t niet deurgaan fan Stannemet waar ’n klap. Wij draaie foor ’n groat part op de opbringsten derfan.”

Het is nog twijfelachtig of de drukbezochte klaverjasavonden deze winter door kunnen gaan. Ook een nieuwe sport voor senioren, walking football, ging wegens corona niet door. Toch heeft het stichtingsbestuur geen reden om bij de pakken neer te zitten. “D’r binne feul meer nije huurders bijkommen ’t ôflopene jaar,” zegt penningmeester Gerald van der Boon. “Nim Benefit, die’t hier na de koronakrisis kommen is te sporten, maar ok handbalferening FHC en de judoka’s fan Poelstra wete de weg na de Waaie te finen. VoVeSa hadden wy al, met beachvolleybal. D’r is jeu de boules, de kines fan ’t azc sporte hier en wallball is populêr.”

Naast sportclubs klopten ook de basisscholen aan bij De Waaie. Van der Boon: “De basisskoalen en Campus Middelsee hure ok rúmte bij ôns. Met mooi weer bútten sporte, met min weer na binnenen, dat is ’t defys. De buurtsportcoaches hewwe der ok ’n groate rôl in. Sij binne de lym tussen skoalen, ferenings en De Waaie.”

Niet alleen de velden rondom de kantine, ook de binnenruimte wordt steeds vaker gebruikt. Niet alleen ’s avonds, ook overdag. Van der Boon: “Wij binne heel fleksibel. D’r is ’n lifestyle-coach die’t hier sessys hout en workshops geeft. En wij staan ok open foor zzp’ers. Je wille in deuze tiid ok wel ’s ergens âns werke as thús. Wij hewwe hier wifi, koffy en ’n prachtig útsicht. Wat wille je nag meer?”

Zelf hebben ze naast nog meer gebruikers aantrekken nog wel wat op hun wensenlijstje staan. Hoekstra: “’t Is ôns ambisy om ’t hele sportpark enerzyneutraal te krijen. Dat kin deur sonnepanelen en led-ferlichting an te bringen, befoorbeeld. ’t Is nag niet soa feer, maar der sette wij de ankem tiid stevig op in, dat is ’n speerpunt.”

Het eerste echte doel lijkt al wel bereikt. Hoekstra: “’t Sintraliseren fan de sport op de Waaie, dat is ’n speerpunt. En dat gaat heel mooi soa. Op ’n deurdeweekse aven is ’t hier allegaar leven. Dat is prachtig om te sien.”

Van der Boon vult hem aan: “De mînsen wille d’r ok weer op út, se wille wat beleve, wat doen. Dat merke wij heel bot. Wij kinne de mînsen die rúmte biede. De Waaie krijt ’n nag belangrikere rôl in de lokale gemeenskap.”