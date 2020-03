De wereld draait door op Campus Middelsee

De scholen zijn dicht en leerlingen zitten thuis, alsof er een vakantieperiode is aangebroken. Maar schijn bedriegt, want het onderwijsleerproces moet op afstand worden geregeld en afgestemd. Vooralsnog oogt het een 'piece of cake', echter het tegendeel is waar, vertelt directeur Eelco Bruinsma over de eerste 'corona-week'.

Eelco Bruinsma: "Dagelijks zitten de docenten achter hun pc om de systemen te vullen met lesstof en oefenmateriaal om op deze wijze de leerlingen toch te blijven begeleiden in hun onderwijsleerproces.

Middels de systemen die we hier op de Campus Middelsee hoofdzakelijk gebruiken – Magister – Lesson Up en de e-mail en de ‘ouderwetse” telefoon is het eenvoudig contact te leggen en te controleren of leerlingen inderdaad meedoen.

Mochten ze dat niet doen, dan worden de ouders daarvan in kennis gesteld, zo krijgen de ouders de taak als vervangend docent erbij, en dat vinden ze best pittig zijn de reacties. Echter het past precies in de slotzin van de toespraak van onze premier: “Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.”

Verder worden er instructiefilmpjes gemaakt om leerlingen duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is bij de nieuwe onderwerpen. Kortom: werk zat. Of dit alles draait zoals we willen, is een vraag die we ons al vanaf het begin hebben gesteld.

Hier hebben we binnen de restricties van het RIVM en de overheid tot nu toe maar één antwoord op kunnen vinden en dat is afstemmen. Zo zat afgelopen donderdag 19 maart bijna het complete schoolteam met 1,5 meter tussenruimte in de grote hal van de school om alles door te nemen.

Op deze wijze hebben we het fenomeen onderwijs op afstand tot op detail doorgenomen en afgesproken zodat we van elkaar weten wat we doen en hoe we leerlingen en hun proces monitoren.

De examenkandidaten komen vanaf komende week naar school in kleine groepen binnen de restricties van het RIVM en de overheid om hun schoolexamen af te ronden. Zo houden we met elkaar nog steeds het onderwijsleerproces bij, ondanks de fikse uitdaging.

Samengevat: Het is prachtig te constateren dat het onderwijs gewoon doorgaat in een sfeer van grote saamhorigheid en betrokkenheid. Dit is overigens een teneur die we herkennen in alle beroepsgroepen en waar we ons als land mee onderscheiden en gelukkig mee mogen prijzen.

Trots/Grutsk op het onderwijs, maar zeker ook op Nederland."