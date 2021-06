Digitaal vaardig in de bibliotheek

De bibliotheek in St.-Anne bestaat in oktober honderd jaar. In die periode is de bibliotheek uitgegroeid van een boekenuitleen naar een ontmoetingsplek waar iedereen zich kan ontwikkelen. De komende weken leest u hier alles over.

Doetie de Jager.

Hoe maak ik een CV? Hoe werkt een iPad? En hoe leer ik internetbankieren? Met zulke vragen kun je bij voortaan ook bij de bibliotheek in St.-Anne binnenlopen. Ook worden allerlei activiteiten georganiseerd, die jong en oud digitaal vaardiger maken. “Ook als je niet van lezen houdt, ben je hier welkom.”

Door Ellen Schat - Pas geleden is een adviespunt van de Rabobank geopend in de bibliotheek van St.-Annaparochie, waar mensen binnenkort ook kunnen leren internetbankieren. De activiteit past bij de ingezette ontwikkeling om te werken aan digitaal burgerschap, wat simpel gezegd betekent dat iedereen zich kan redden in de digitale samenleving. “De bibliotheek is van oudsher een betrouwbaar instituut dat je wegwijs maakt in de informatiesamenleving”, legt Leidinggevende Educatie Doetie de Jager van Bibliotheek Noord-Fryslân uit in de bibliotheek. “Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment en daar gaan wij als bibliotheken een grotere rol in spelen.” De bibliotheek zoekt hiervoor steeds meer samenwerking met andere partijen, zoals de Rabobank, het iNNOVATORIUM in Stiens, en welzijnsorganisaties Humanitas, Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en de Skûle.

Corona - Corona heeft de kloof tussen mensen die digitaal vaardig zijn en die dat niet zijn volgens Doetie aan het licht gebracht en vergroot. “Scholen merkten tijdens de lockdown dat er bij sommige kinderen thuis geen computers, laptops of tablets waren, soms ook geen internet. Ze konden daardoor dus niet verder met schoolwerk en raakten geïsoleerd.”

Maar aan de andere kant gaf de lockdown de ontwikkeling van digitale vaardigheden ook een zetje. Zo gebruikten meer ouderen volgens consulent digitale geletterdheid Hanneke Sinnema-De Vries een iPad. “We leenden als bibliotheek tijdens de eerste lockdown een aantal uit via de Skûle.” Ook moesten veel mensen online vergaderen en hielpen thuiswerkende ouders hun kinderen met online lessen. “Ik denk dat velen niet hadden gedacht dat ze dat konden.”

Kleine stappen - De angst voor digitalisering is soms groot, zo merkt ook bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied digitale geletterdheid Geeske Hoff, die voortaan het vaste gezicht is in de bibliotheek in Sint Anne. “Digitalisering biedt kansen, en zonder kun je bijna niet meedoen in de samenleving, maar er zijn ook gevaren. Denk aan hacken of spoofing, zodat je bankrekening leeg wordt getrokken. Mensen durven soms niet meer aan internetbankieren te beginnen.” Het zetten van kleine stappen om digitale vaardigheden te ontwikkelen is dan volgens haar het beste. “Begin met iets kleins, bijvoorbeeld Whatsapp gebruiken, zodat je makkelijk contact kunt houden met je kleinkind.”

Dat de bibliotheek digitaal vaardiger kan maken is voor sommigen misschien een verrassing. Geeske: “De bibliotheek is zoveel meer dan alleen boeken. Ook als je niet van lezen houdt, ben je welkom.” Naast het antwoord geven op vragen of doorverwijzen naar anderen organiseert de bibliotheek allerlei workshops waarbij digitale vaardigheden op een speelse manier worden ontwikkeld, zoals lasersnijden, vinylsnijden en 3d-printen.

Activiteiten voor jongeren - Naast het plezier en ontwikkelen van digitale vaardigheden is het volgens Hanneke belangrijk dat mensen bewust met digitale ontwikkelingen omgaan, “Met name jongeren kunnen al veel digitale vaardigheden toepassen, maar zij snappen niet altijd wat de consequenties zijn voor privacy. En dat algoritmes er bijvoorbeeld voor zorgen dat je voortdurend beelden voorgeschoteld krijgt die in datzelfde straatje passen. Of dat beelden bewerkt kunnen zijn, zoals ze in de workshop greenscreen ontdekken. Het is goed om te beseffen: op wat voor manieren komt informatie tot mij.”

Jongeren vinden met name de workshops programmeren en greenscreen interessant, en regelmatig worden ook hun ouders dan nieuwsgierig. “Jongeren kunnen ouderen en jeugd vaak ook helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Daarom vragen we nu ook digitale toppers om ons workshops te helpen.”

De bibliotheek zoekt deze zomer Digitale Toppers. Ben jij 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om kinderen vanaf 8 jaar te begeleiden bij workshops zoals greenscreen, 3d-printen en Lego We Do? Meld je dan aan via de bibliotheek.

Geeske Hoff, het vaste gezicht van de bibliotheek in St.-Anna.

Hanneke Sinnema-De Vries