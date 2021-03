Digitale presentatie ‘IIsbaan yn ’e maaitiid’

De schilderijen van Hendrik Elings, de zwart-wit foto’s van Baukje Venema en de gedichten van elf Friese dichters vertellen op kunstzinnige en inspirerende wijze het voorjaarsverhaal van negen Friese ijsbanen. Het project ‘IIsbaan in de maaitiid’, waarvan vorig jaar het boek verscheen, beleeft vanaf zondag zijn digitale presentatie.

’IIsbaan yn ’e maaitiid’, Hendrik Elings

Voor het eerst sinds jaren konden we deze winter weer schaatsen op natuurijs. De ijsbanen in Fryslân stroomden vol met bezoekers die wilden delen in de schaatspret. Hoe liggen de ijsbanen erbij als het voorjaar weer begint, als het ijs is gesmolten en het water is weggestroomd? Eenzaam en verlaten nu er niet meer geschaatst kan worden? Nee, ze worden gebruikt, en hoe! Er wordt gekaatst, gevoetbald en gekorfbald. Paarden, koeien en schapen lopen te grazen op het stukje land. Er worden gewassen op geteeld. En wanneer ijsbanen er toch verlaten bij liggen, dan bieden ze ruimte voor rust en bezinning. Tresoar brengt vanaf 21 maart t/m 24 mei 2021 met de digitale presentatie ‘IIsbaan yn ’e maaitiid’ Friese ijsbanen in het voorjaar in beeld.

Schilderijen, pinhole fotografie, poëzie en meer - In een videoserie vertellen de kunstenaars en dichters de verhalen en wordt het publiek meegenomen in de wereld van de ijsbanen én in de wereld van de kunstenaars zelf. De kunstenaars en dichters vertellen je waardoor ze geïnspireerd raken en hoe ze te werk gaan. Daarnaast geven ze je tips hoe je zelf met schilderen, fotograferen en dichten aan de slag kunt gaan. Ook ligt er vlak voor de meivakantie een DIY-pakketje klaar voor kinderen om creatief aan de slag te gaan rondom het thema ‘IIsbaan yn ’e maaitiid’. De videoserie, tips en meer kun je binnenkort bekijken op de website en socialmediakanalen van Tresoar.

Selfiebord - De maaitiid met haar oplopende temperaturen en ontluikende natuur nodigt je uit om zelf op pad te gaan. Wandel of fiets naar je eigen ijsbaan of naar één in de buurt. Hoe ligt die erbij? Wordt er op gesport, loopt er vee te grazen of is het een heerlijke, rustige plek? Maak er een foto van, deel deze met de hashtag #iisbaanynemaaitiid en wie weet inspireer je met jouw foto wel andere dorpen en steden. Bij negen ijsbanen in Fryslân wordt een selfiebord geplaatst. Bij deze ijsbanen kun je met het selfiebord op de foto: Wijckel, Nijelamer, Bakkeveen, Burdaard, St.-Jacobiparochie, Aldtsjerk, Blessum, Munnikezijl en Hijum.

Boek ‘IIsbaan yn ’e maaitiid’ - Bij de digitale presentatie hoort het gelijknamige boek ‘IIsbaan yn ‘e maaitiid’ met schilderijen van Hendrik Elings, foto’s van Baukje Venema gemaakt met een 19e-eeuwse houten camera, en de gedichten van verschillende dichters. De dichters zijn Johan Veenstra, Henk van der Veer, Hein Jaap Hilarides, Elmar Kuiper, Gerard de Jong, Nyk de Vries, Eeltsje Hettinga, Albertina Soepboer, Baukje Wytsma, Elske Kampen en Janneke Spoelstra.

De digitale presentatie ‘IIsbaan yn ’e maaitiid’ is een samenwerking van Hendrik Elings, Baukje Venema, elf Friese dichters, vormgever Monique Vogelsang, videomakers Petra van der Molen en Rob Pieters, Utjouwerij Louise en Tresoar.

Foto ijsbaan van Baukje Venema