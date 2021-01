‘Dorpskerstboom’ straalt in St.-Jacob

Een ieder ziet elk jaar in St.-Jacob een mooie grote met lichten versierde kerstboom voor de Groate Kerk staan. Deze wordt elk jaar door het bestuur van Plaatselijk Belang en Hans Hilarides opgezet en weer weggehaald.

(foto: Jan Bonefaas)

Plaatsing van de kerstboom is geen sinecure. Met name het optuigen heeft nogal wat voeten in de aarde. De lampjes moeten van hoog naar laag rondom in de kerstboom worden aangebracht. Indien dit niet juist wordt gedaan volgt er ‘commentaar’ van de oudste bewoners van St.-Jabik die zijn gehuisvest in ’t Logement.

Zij kijken immers de hele decembermaand tegen deze boom aan. Met behulp van de heftruck van Hans kan men op grote hoogte werken en bestuurslid Bauke heeft aardig kijk op het versieren van kerstbomen, zodat de overige bestuursleden de nodige hand- en spandiensten kunnen uitvoeren om zo het gehele plaatje kloppend te maken.

De kerstboom werd betaald door de HIM, Stichting Jacpop en Plaatselijk Belang. De nieuwe verlichting werd door Stichting De Groate Kerk en Plaatselijk Belang bekostigd. Door deze mooie samenwerking heeft het dorp elk jaar een mooi grote verlichte kerstboom tot haar beschikking.