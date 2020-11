Drive-in kerkdienst Ouwe-Syl maakt zingen weer mogelijk

Het is niet eenvoudig om als kerkgemeenschap samen te komen tijdens de coronacrisis. De maatregelen treffen ook kerkgangers, die vooral het niet kunnen zingen van liederen als een lastig gemis ervaren. Doordat een eerdere Hart & Syl dienst in de buitenlucht in het water viel, ontstond het idee van de Drive-in kerkdienst. Met succes!

Op Ouwe-Syl beleefden kerkgangers met een Drive-in kerkdienst een coronabestendige vorm van kerken. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Kerkgebouwen mogen (mits aan de coronamaatregelen wordt voldaan), de deuren op zondag open stellen voor kerkgangers. Om (verdere) verspreiding van het virus te beteugelen, mogen in het huis van God tijdelijk geen evangelische liederen meer worden gezongen.

Hart & Syl - de jongerengroepering binnen de Vrije Evangelische Gemeente op Ouwe-Syl - is er alles aan gelegen om het toch mogelijk te maken om als gemeente toch te kunnen zingen. Zondag 11 oktober werd om die reden naast de kerk een soort openluchtdienst georganiseerd. Die, naast een waterig zonnetje, voor een groot deel letterlijk in het water viel. Een prachtige regenboog aan de hemel was een teken om na te denken wat er wel mogelijk is in deze bizarre tijd. Het antwoord luidde: Een Drive-in kerkdienst!

Zondag 8 november wordt de daad bij het woord gevoegd, op het erf van boer Elgersma vind de eerste Drive-in kerkdienst plaats. Voor voorganger Nicolien Bergsma een bijzondere dag, acht maanden geleden leidde de Haulerwijkse de laatste dienst van de Vrije Evangelische Gemeente op Ouwe-Syl voor corona de deuren op slot zette.

En nu mag ze deze bijzondere dienst leiden: “Ik vind het extra bijzonder dat er een enthousiaste groep mensen is die naar mogelijkheden kijkt, en dan een drive-in dienst bedenkt. Geweldig”! Al vond de voorganger het in een aardappelkist op een heftruck staan, best wel een beetje spannend.

Bijna twintig auto’s vullen het zonovergoten boerenerf, waar naast de verkondiging van Gods woord (Barmhartige Samaritaan) veel muziek en zang klinkt. Jongerenwerker André van der Meer (gitaar) en Rianne Kingma (zang) staan garant voor de muzikale omlijsting, waarbij vanuit de open autoramen genoeglijk wordt meegezongen.

Ook weet André (Royal Mission) de mobiele aanwezigen te verleiden mee te doen aan een korte Bijbel kennisquiz. De kerkgangers mogen m.b.v. autosignalen (knipperlichten, claxon en ruitenwissers) hun antwoorden geven, iets wat de nodige hilariteit met zich meebrengt. Irene Regnerus (Hart & Syl) is niet alleen erg te spreken over de opkomst, ook de Drive-in reacties doen haar erg goed. Door de dienst op deze manier te organiseren, kun je ook met meer dan dertig mensen samenkomen. En daaraan is, zo weet Regnerus, ook zeker behoefte.