‘Drive-through’ foldermarkt van Bestemming Noardwest

Op maandag 19 april vond de jaarlijkse foldermarkt plaats van toeristische koepelorganisatie Stichting Bestemming Noardwest plaats. In verband met de nog steeds geldende maatregelen dit jaar met een ‘Drive-through’ foldermarkt.

Wethouder De Pee neemt de folder in ontvangst. (foto: Joachim de Ruijter)

Wethouders Caroline de Pee (Waadhoeke) en Paul Schoute (Harlingen) hebben de markt op een milieuvriendelijke manier geopend. Nadat voorzitter Corné van de Erve het startschot had gegeven zoefden de beide wethouders, gezeten op een elektrisch aangedreven E-chopper, als echte bikers langs alle materialen, folders en magazines door de loods van Westra BV in Franeker.

Ruim 100 ondernemers in de recreatie & toerisme sector wisten de weg te vinden naar het evenement om, zodra ze weer open mogen, het toeristisch seizoen 2021 optimaal te starten. Op deze manier willen de ondernemers in Noardwest Fryslân er met elkaar voor zorgen dat de toerist/bezoeker in de regio gastvrij wordt onthaald en alle informatie krijgt die hij/zij nodig heeft.

Om inwoners van de regio en bezoekers te inspireren Noardwest Fryslân beter te leren kennen, brengt Stichting Bestemming Noardwest begin juni een huis-aan-huis inspiratiekrant uit. Door het delen van routes, evenementen, bezienswaardigheden, cultuur, natuur, leuke adressen voor shoppen, eten, drinken en overnachten laat BNW in ‘Ontdek Noardwest Fryslân’ zien wat de regio te bieden heeft.

Het toeristisch magazine “Welkom in Noardwest Fryslân”, diverse inspiratiekaarten en fiets- en wandelroutes worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met deelnemende ondernemers. Stichting recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest is sinds maart 2015 een samenwerkingsverband van toeristische ondernemersgroepen, organisaties en andere initiatieven: Harlingen, Waadhoeke, Uytland, Greidhoeke, Grou en Leeuwarden. Alle kaarten en routes zijn ook dit jaar weer verkrijgbaar bij o.a. alle Toeristische Informatie Punten en de toeristische ondernemers in Noardwest Fryslân.

Kijk voor meer informatie op oudezee.nl of bestemmingnoardwest.nl.