Eelco Bruinsma verlaat Ulbe voor AMS Franeker

Eelco Bruinsma wordt de nieuwe directeur van AMS Franeker. Bruinsma was vijf jaar lang directeur van csg Ulbe van Houten. Hij volgt nu Teo de Groot op, de huidige bestuurder van AMS. De Groot wordt

bestuurder bij CBO Noardwest Fryslân.

Eelco Bruinsma (links) en Teo de Groot. (foto: Sybe Joostema)

Bruinsma wordt in Franeker benoemd door de CVO-NWF, het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West- ryslân, de nieuwe onderwijskoepel van christelijke scholen in Noordwest-Fryslân, waar ook Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten onder valt. ”Eelco Bruinsma heeft als directeur en docent ruime ervaring in het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs,” zo laat AMS Franeker weten. ”Hij is vanaf 2016 directeur van CSG Ulbe van Houten in St.- Annaparochie. Samen met zijn team heeft hij ”de Ulbe” laten groeien. Eerder was Bruinsma succesvol directeur in het praktijkonderwijs.”

In een persbericht laat Bruinsma weten: ”Vanuit mijn drijfveer ’uit liefde voor kinderen’ heb ik mijn werkzame leven niets anders gedaan dan mij inzetten voor mooi onderwijs op vele terreinen. In mijn vorige functies heb k sterk ingezet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor wat mij betreft het belangrijkste werk ter wereld is: ’het werken met de toekomst van morgen’. Ouders en leerlingen hebben een grenzeloos vertrouwen in de school en het onderwijs van hun keuze en dat mogen we nooit beschamen.

Praten en luisteren naar leerlingen die keuzemogelijkheden nodig hebben is één van de pijlers waar het huidige moderne onderwijs op is gestoeld. Leerlingen hebben onderwijs nodig om hun talenten te ontplooien en te ontwikkelen op ieder niveau. Daarnaast is verbinding met het basisonderwijs, met ouders en met het lokale bedrijfsleven van cruciaal belang. Ik zal hier de komende jaren graag mijn bijdrage leveren m samen met het team van de CSG Anna Maria van Schurman mooi modern onderwijs voor de regio aan te bieden. Ik heb r zin – It giet oan!”

De reactie van Joost Visser, bestuurder CVO-NWF: ”Eelco Bruinsma heeft in zijn vorige functies sterk ingezet op erbinding. Verbinding met het basisonderwijs, waarmee hij nauwe banden onderhoudt. Verbinding met ouders en met het lokale bedrijfsleven, verbinding met de leerlingen aan wie hij graag keuzemogelijkheden biedt. En verbinding met het team van medewerkers die sterk betrokken zijn bij de school.

Op CSG Anna Maria van Schurman zal dat niet anders zijn. Hij levert graag zijn bijdrage aan een sterke onderwijsgemeenschap die is verankerd in de regio. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Bruinsma met zijn aanstekelijke energie de komende jaren zal bijdragen aan de ontwikkeling van de AMS en daar met plezier leiding aan zal geven.”