Buma namens Veiligheidsregio Fryslân:

‘Een andere manier van leven om coronavirus in te dammen’

Zondagmiddag kondigden het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen aan om het coronavirus in te dammen. Tot en met 6 april blijven scholen, kinderopvang, musea, zwembaden, sportverenigingen, horeca en culturele podia gesloten. Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân - waarin alle burgemeesters, hulpdiensten en GGD zijn vertegenwoordigd - heeft iedereen opgeroepen zich aan de maatregelen te houden, zo schreef hij in een verklaring, die hier wordt weergegeven.

Sybrand Buma: “Ik begrijp dat dit erg ingrijpende maatregelen zijn. Maar ze zijn noodzakelijk. Voor ons allemaal betekent het dat ons dagelijkse leven er heel anders uitziet dan gewoonlijk. Iedereen wordt op een bepaalde manier getroffen. Of je nou schoolgaande kinderen hebt, in de zorg werkt, op leeftijd bent of bij een organisatie werkt die moet sluiten. Het is voor iedereen aanpassen, maar samen kunnen we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan die nieuwe richtlijnen. Daarbij roep ik iedereen op om extra te letten op ouderen en mensen die kwetsbaar zijn.

Zelf kun je gelukkig veel doen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het is daarom erg belangrijk dat je de volgende adviezen blijft opvolgen. Ze zijn eenvoudig, maar ze helpen echt:

• Was je handen regelmatig met water en zeep

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

• Geen handen schudden

• Blijf thuis als je verkouden bent, zelfs al gaat het om lichte klachten

• Hoor je tot een risicogroep? Mijd dan het openbaar vervoer en grote groepen

• Ben je ziek? Ga dan niet naar de huisarts, maar neem telefonisch contact op.

Binnen de Veiligheidsregio Fryslân en bij de GGD Fryslân werken we met man en macht om het aantal besmettingen in onze provincie zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we sinds woensdag in een provinciebrede crisisorganisatie, de Grip4-structuur.

Die maakt het mogelijk dat alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen we alle bewoners effectiever ondersteunen.

Ik dank daarom alle mensen in de zorg, en iedereen die keihard werkt om deze crisis te boven te komen. Ik heb voor hen veel bewondering en respect. Het is nog geen week geleden dat in onze provincie voor het eerst bij twee mensen het coronavirus is vastgesteld. Nu, op zondag, gaat het om twaalf personen. Door samen te werken kunnen we nieuwe gevallen tot een minimum beperken.

Als we samen doen wat nodig is, kunnen we het coronavirus zeker de baas. Daarop kunnen we met ons allen vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om alle adviezen op te volgen. Het gaat ons wel tijd kosten. We moeten ons daarom instellen op een andere manier van leven dan we gewend zijn.

Ik vraag begrip voor alle maatregelen die zijn genomen. En ik wens jullie allemaal veel sterkte en moed in de komende tijd.”