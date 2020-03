Eerste positief geteste coronapatiënten in Waadhoeke

Bij twee inwoners van gemeente Waadhoeke is het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de GGD Fryslân.

In verband met de privacy worden geen verdere gegevens verstrekt. De woonplaats wordt niet bekend gemaakt. De eerste melding in Waadhoeke zegt niets over het werkelijk aantal besmettingen in de gemeente. Niet iedereen wordt getest. Kijk voor de meest actuele informatie in Fryslân op https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/