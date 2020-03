Auke Kooistra vormt eetcafé om tot afhaal

Eetcafé Ouwe-Syl spant Graauwe Paard voor de wagen

Toen zondag 15 maart bekend werd dat de horeca door het coronavirus per direct op slot moest, was Sylster Auke Kooistra’s eerste reactie: “Dut is ’n drama”. Om vervolgens als rasoptimist zijn creativiteit de vrije loop te laten. Sinds afgelopen weekend spant Auke daarom het Graauwe Paard voor de wagen. Om de coronacrisis te doorstaan.

Danique Wieringa overhandigt met gepaste afstand Annet Neudorfer haar afhaalbestelling. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Nagenoeg de gehele economie ligt sinds corona stil. De kans is groot dat ook de horecadeuren voorlopig voor bezoekers op slot blijven. Van het ene op het andere moment vallen plotsklaps alle inkomsten weg.

Om de inkomstenpijn tijdens deze crisis enigszins te verzachten, moet je in kansen denken. Het paard achter de wagen spannen is geen optie, dus moet je deze ervoor spannen, zo is de gedachte van Ouwesylster horecaondernemer.

In moeilijke tijden is het bovendien belangrijk dat je elkaar ter zijde staat. In Auke’s eetcafé zie je het levende bewijs van hoe dat moet. De hele familie Kooistra (inclusief de aanhang van de kinderen), is in het spier om de tientallen bestelbriefjes van binnenkomst tot kant en klare afhaalmaaltijd te verwerken.

Het café heeft momenteel meer weg van een wachtruimte dan van een gezellig eetcafé. De klanten staan op gepaste afstand keurig op hun beurt wachten.

De maaltijd bezorg- of afhaalservice is - afgaande op het eerste weekend - een onverwacht succes, zo laat Nynke blij verrast weten. Vooral zaterdag en zondag was het een aangename drukte.

Nadat de klant de bestelling telefonisch heeft geplaatst, krijgt deze een betaalverzoek (tikkie) via zijn mobiel binnen. Zodra de betaling binnen is gaat, komt de keuken in actie. Klanten die afhalen kunnen ook ter plaatse pinnen. Om overdracht van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, wordt het pinapparaat na iedere transactie gereinigd.

De keuze die de thuiseters hebben is: of deze zelf afhalen, of deze (tegen een kleine meerprijs) te laten bezorgen. Naast het Bildt, rijdt de bezorgwagen van donderdag t/m zondag voorlopig ook naar Hallum, Stiens, Bitgum en Bitgummole.