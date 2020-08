Marty Slager verzamelt kaatsballen van over de hele wereld

’Elke bâl het ’n aigen ferhaal’

Kaatsgek Marty Slager verzamelt kaatsballen. De 177 ballen die hij heeft zijn gecatalogiseerd, gefotografeerd en gewogen.

Marty Slager

Door Gerard de Jong - Dat Marty Slager helemaal verzot is op kaatsen is in de wijde omtrekt wel bekend. De Stjabuurtster verzamelt alles wat met de sport te maken heeft: boeken, programmablaadjes, telegrafen en andere prullaria. Slager – vrijwilliger bij het Keatsmuseum – had vorig jaar nog een expositie met een selectie van zijn verzameling in de Groate Kerk van St.-Jacob. Het is niet meer dan logisch dat hij ook kaatsballen verzamelt, een collectie die nog altijd rap groeit.

‘Tas gaat gau open’ - “Ik hew d’r nou… 176. Ni, 177. En se komme overal weg: út Nederland fansels, maar ok út België, Mexico, Italië, Colombia, Baskenland, Chili, noem maar op.” Omdat de collectie snel groeit, is Slager enige tijd geleden begonnen al zijn kaatsballen te catalogiseren. Hij fotografeert ze, weegt ze en noteert verdere wetenswaardigheden over hoe hij de bal in zijn bezit gekregen heeft. Samen vertellen ze een verhaal. Over de sport en over Slager zelf.

“Op fekânsy nim ik sels altyd wat bâlen fan hier hier weg met. Je komme mînsen teugen en in regio’s der’t ok ’n fariant fan kaatsen speuld wort, gaat de tas dan al gau open! Elke bâl het ’n aigen ferhaal, dat is ’t mooie.”

Kaatsmof van 5 kilo - Kaatsen is een regionale wereldsport. In tientallen landen op de wereld worden varianten van het balspel gespeeld, eeuwen en soms zelfs duizenden jaren lang. Het internet heeft al deze regio’s met elkaar in verbinding gebracht. “Facebook is skitterend, wat dat angaat. Ik kin met myn kaatsfrynden over de hele wereld in kontakt blive.

Soa bin ik ok in kontakt kommen met ’n Mexicaanse wedstriidorganisator. ’t Pelota Mixteca is der heel groat. De man ferbleef in ’n lúks hotel in Amsterdam. Hij nam ’n bâl en ’n mof foor mij met, ’n ding fan fijf kilo! De bâl alleen al is 800 gram. Ter fergeliking: de hoofdklassers hier kaatse met ’n bâltsy fan 30 gram. ’t Is der ’n heel apart spultsy, prachtig om te sien.”

‘Houtene stekels’ - In San Marino werd voor Marty en zijn vrouw Janke zelfs speciaal een wedstrijd pallone col bracciale (‘bal met armband’, een soort kaatsspel dat in de 16e eeuw opkwam in Italië) georganiseerd tussen twee rivaliserende dorpen. “Dat is geweldig fansels. Se speule der met ’n houtene mof met stekels d’ran. En dan derna de nasit, met lekker eten en wyn op de tafel. Ik bespeur dat overal op ‘e wereld der’t kaatst wort, ’t soa’n soasjaal gebeuren is. Dat d’r plezier is. Dat is dos besonder?”

Het gaat nog net niet zo ver dat zijn verzameldrift de vakantiebestemming bepaalt. “Maar ik pak hier en der wel wat met. Fleden sundeg sou in ’t Belgise Ath ’t WK kaatsen beginne. Dat is fanwege korona fansels ôflast. Nou hew ik de meeste Belgise bâlen wel, al het elke regio weer syn aigen bâltsy. Dat hadst hier froeger ok. ’n Boazumer bâl waar weer âns as de Riester bâl.”

Heilige graal - Als hij één bal zou moeten redden uit zijn brandende huis, kiest hij direct voor de Mexicaanse bal. “Sonder twivel. Der hew ik ’t meeste met. D’r sitte ok gatten in die bâl deur de gekke houtene mof die’t se der brúkke. Dat maakt ’t heel tastber. Maar ’n mîns het twee hannen, n’twaar? Dus dan sou ik in de ândere hând de pallone col bracciale-bâl metnimme!”

Een heilige graal – de kaatsbal der kaatsballen die de kroon op zijn verzameling zou zijn – is er niet. “Ni. Je wete nag niet half wat d’r allegaar is in de wereld an kaatsbâlen. Dat maakt ’t ok soa leuk. De mînsen wete mij ôndertussen goed te finen. ‘Ik hew weer ’n doasy bâlen foor dij Marty!’ hoor ik dan, en dan krij ik weer ’n nussy. Bâlen kope, der begin ik niet an. Je motte se teugenkomme of krije bij ’n besonder treffen. ’t Is dus nooit klaar, gelukkig.”

verzameling van Marty Slager