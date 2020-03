Laatste loodjes voor Schuilschuur Ouwe-Syl

‘Elke twee weken meldt zich wel iemand in nood’

Neeltje van den Brand heeft de laatste eindspurt ingezet: via crowdfunding hoopt ze € 7500 op te halen, om haar in aanbouw zijnde Schuilschuur, bij haar woning op Ouwe-Syl, eindelijk te voltooien. Een veilige haven voor mensen die na een relatiebreuk of scheiding acuut op straat komen te staan. “Hier kunnen ze even de kop leeg laten waaien en hun leven weer op de rit zetten.”

De try-outvoorstelling van Margje Wittermans en Jeroen Mesker in de Schuilschuur

Door Gerard de Jong - “We hebben het hele weekend iedereen bestookt, en de teller staat nu op € 1030. Dat is prachtig, maar crowdfunden is hard werken. We gaan weer iets nieuws verzinnen om ons streefbedrag binnen te halen komen.”

Neeltje van den Brand (52) heeft de haven in zicht. Eind 2016 vatte ze het plan op om een onderkomen te beginnen voor mensen die na een scheiding acuut op straat komen te staan. Ze is ervaringsdeskundige en weet uit eerste hand hoe moeilijk het kan zijn om snel woonruimte te vinden, met bureaucratie om moet gaan terwijl je leven in duigen ligt.

Op straat - “Het gaat heel goed met Nederland, roepen we vaak in koor, maar er is ook een schaduwzijde waar je minder over hoort. Mensen die door een echtscheiding, een crisis of het verlies van een baan van de een op andere dag op straat komen te staan.”

De Schuilschuur werd door haar omgeving en vrienden omarmd, maar na drie jaar moet het onderkomen nu echt open. Van den Brand: “Dit zijn echt de laatste loodjes. Het casco staat, het is nu echt een kwestie van het (brand-)veilig maken en qua inrichting de grote dingen erin krijgen, zoals het elektra, een keukentje etc. Het meeste werk is zonder geld tot stand gekomen, met de hulp van veel vrijwilligers, gratis beschikbaar gestelde spullen en materialen.”

Schrijnende verhalen - Toch zijn er zaken die niet tweedehands of via eigen werk te realiseren zijn. Het aanvragen van subsidie is haar tegengevallen. “Er zijn heel veel potjes en fondsen, maar voor de een waren we te groot, voor de ander weer te klein. Of we liepen tegen de kleine lettertjes aan, bijvoorbeeld omdat de Schuilschuur bij mij aan huis wordt gerealiseerd.”

De Schuilschuur kreeg wel € 1500 van Bildtse Belangen, en de resterende € 7500 moet nu worden opgehaald. Twijfel over de noodzaak van zo’n onderkomen heeft ze in ieder geval niet, gebrek aan toekomstige bewoners is er evenmin. “Steeds vaker vragen mensen of ze er al in kunnen. Elke twee weken is er wel iemand die zich meldt. Het is frustrerend om steeds nee te moeten zeggen, want het zijn schrijnende verhalen. Mensen zitten in nood. Bij ons kunnen ze een paar maanden op adem komen en hun leven weer goed op de rit krijgen. Even de kop leeg laten waaien.”

Alles is welkom - “Daarom willen we nu echt doorpakken, eind oktober moeten we open. En dat doen we met een spetterend feest, voor iedereen die heeft meegeholpen.” Ze vraagt iedereen die dat kan en wil te doneren. “Dat mag een groot bedrag zijn, maar vele tientjes maken ook een groot bedrag. Alles is welkom.” Dat geldt ook voor enkele materialen zoals een mini-keuken, buitendeuren en meer. “Of een paar extra handen uit de mouwen. Iedereen die iets kan en wil betekenen kan contact met mij opnemen.”

Kijk voor meer informatie op www.deschuilschuur.nl of doneer via GetFunded.