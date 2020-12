Elzinga haalt bakzeil in zaak plaatsnamen Waadhoeke

De rechtbank in Leeuwarden heeft het beroep van Jehannes Elzinga afgewezen. De Franeker had bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente om de plaatsnamen niet te harmoniseren, maar de rechter wijst dit bezwaar af.

Het kombord van St.-Jacob in 2018.

Door Gerard de Jong



In gemeente Waadhoeke hebben dorpen officiële namen in verschillende talen. In voormalig Menameradiel en Littenseradiel zijn dit Friese plaatsnamen (Menaam, Dronryp, Bitgum etc.), terwijl in Franeker en op het Bildt de plaatsnamen officieel Nederlands zijn geschreven.

Jehannes Elzinga is van mening dat elke inwoner van Waadhoeke het recht moet hebben om in een Fries (of op het Bildt in het Bildts) geschreven plaats te wonen. Waadhoeke besloot bij de herindeling echter niet om de namen te ‘harmoniseren’ - oftewel: één lijn te trekken - maar de situatie te laten zoals die is.

Elzinga tekende hiertegen beroep aan, dat op 14 juli dit jaar diende. De rechtbank heeft nu gemeente Waadhoeke in het gelijk gesteld, en Elzinga’s bezwaar afgewezen. Dit tot teleurstelling van Elzinga en de Topografyske Wurkgroep Fryslân, die Elzinga bijstaat in de zaak. “Wy beriede ús no oer it ferfolch, bygelyks oft wy yn heger berop gean tsjin dizze beslissing,” zo laat Elzinga weten.