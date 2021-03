Estafette recyclewinkel St.-Annaparochie open voor winkelen op afspraak

‘Het is even anders dan we gewend zijn, gelukkig is flexibel zijn in elke situatie onze kracht”, vertelt Wiert de Haan, filiaalleider van de Estafettewinkel in St.-Annaparochie, met een glimlach. Corona gooit het ritme van iedereen in de war, maar Estafette probeert ook in deze tijd voor iedereen een passende oplossing te bedenken. Tijdens de lockdown werden diverse online verkoopkanalen opgestart en nu is de winkel, tot grote blijdschap van iedereen, ook open voor ‘winkelen op afspraak’.

Filiaalleider Wiert en algemeen medewerker Farid voor de door de vrijwilligers gerestylede paskamers in St.-Anna. (foto: Marianne Couperus)

“Achter de schermen proberen wij, op uitdrukkelijk verzoek van onze vrijwilligers die graag verbinding houden met collega’s in deze lastige tijd, zoveel mogelijk het ophalen en inbrengen van herbruikbare goederen door te laten gaan. Onze inbreng is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak). Daarnaast zijn we - met voor al deze activiteiten toestemming vanuit de Rijksoverheid- ook spullen blijven repareren. Deze werkzaamheden horen bij onze sociaal maatschappelijke functie, we vinden het belangrijk er juist nu te zijn voor de mensen die expliciet aangeven ons nodig hebben.”

Maatschappelijke functie in de regio - De recyclewinkels van Estafette vervullen een belangrijke maatschappelijke functie voor deze groep en vrijwilligers vinden er een prettige en veilige werkomgeving. Die plek kon Estafette gelukkig ook tijdens de gedwongen winkelsluiting blijven garanderen. Voor hen blijft de stichting werk en ritme creëren. “Juist omdat zij door konden gaan zijn er ook mooie dingen gerealiseerd,” vertelt Farid Sadid, algemeen medewerker, trots. “De paskamer op de textielafdeling zijn gerestyled, er is geverfd en gesaust, afdelingen zijn opnieuw ingedeeld. Alles om ervoor te zorgen dat de klanten straks weer positief verrast worden bij een bezoek aan de winkel. We merken dat mensen het leuk vinden als alles mooi gestyled is en onze vrijwilligers hebben er veel plezier in om alles zo mooi mogelijk te presenteren. Hier doen we dus erg ons best op!”

Contact houden met klanten - Om toch de verkoop een beetje op gang te houden en contact te houden met de klanten zijn tijdens Corona verschillende (online) verkoopkanalen opgezet. Op Marktplaats hebben alle winkels een eigen account én op de website is er een online veiling actief. Wiert: “Het leuke van online verkoop is dat je zo toch contact kunt houden met je (vaste) klanten en je mensen buiten de regio kennis kunt laten maken met Estafette en St.-Annaparochie. En dat is ook te gek! Maar ook het ‘window shopping’ was succesvol, het bleek toch dat mensen bepaalde dingen echt nodig hadden.”

Voorzien in behoeftes - Wiert merkte dat mensen het toch fijn vonden om hun spulletjes ergens te kunnen kopen. “Iedereen heeft af en toe wat nodig en ons assortiment is heel breed. In deze behoefte konden we ook voorzien door onze ‘personal shopping’ service.” Iedereen kon (en kan nog steeds) met ons mailen met hun gegevens en wat ze nodig hebben.

Aan de hand daarvan bellen we ze terug met Facetime voor een rondje winkel of sturen we foto’s van het assortiment via WhatsApp. Er wordt afgerekend via Tikkie en daarna bezorgd of je kunt de spullen afhalen. Er zijn mensen die we zo hebben kunnen voorzien van essentiële benodigdheden bij bijvoorbeeld een verhuizing. Dat geeft een goed gevoel. Daarnaast hebben we de etalage vol gezet met spulletjes voor ‘window shopping’. Er is menig paar schaatsen of warme laarzen op die manier verkocht!”

Winkelen op afspraak - Nu de winkel weer beperkt open mag is het mogelijk een afspraak in te plannen voor een halfuur shoppen in de winkel. Farid: “Ondanks de soms beperkende maatregelen hebben de klanten gelukkig veel begrip. Ze zijn vooral blij dat ze weer mogen komen en wij zijn blij dat er klanten in de winkel zijn. Dit geeft zo’n andere dynamiek, we krijgen er allemaal weer energie van. Het maakt maar weer duidelijk dat je elkaar en het menselijke contact echt nodig heb.”

Ook weer zin in een dosis #kringloopgeluk? Maar een shopafspraak door te bellen met Estafette St.-Annaparochie via 0518-401434.