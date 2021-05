Examens 2021: Zo goed mogelijk voorbereid, maar het blijft spannend

Examens op Campus Middelsee: hoe gaat dat dit jaar? Die vraag horen des docenten nogal eens. Want het schoolleven van de leerlingen in klas 4 heeft door alle corona-perikelen best onder druk gestaan. En dan nu wel examen doen? Jeroen Kloosterman, examen-secretaris van CSG Ulbe van Houten, legt een en ander uit.

De docentenkamer is ingericht als ruimte om examens te kunnen afnemen.

“Nog nooit was het examen zo onzeker voor een school, docenten en leerlingen als de komende examens. Zijn de leerlingen door alle Covid-19 maatregelen wel goed genoeg voorbereid? Is er voldoende tijd geweest om zich de stof eigen te maken? Hebben de leerlingen genoeg discipline gehad om zelf aan de slag te gaan? Leerlingen geven daarbij zelf duidelijk aan dat het verschil tussen in de les zitten of thuis via beeldscherm de les volgen erg groot was. Kortom spannende tijden voor iedereen.”

“Er zijn dit schooljaar alleen examens in de algemene vakken. De praktijkexamens voor VMBO Basis en Kader zijn begin dit jaar geschrapt. De examens van VMBO Gemengde en Theoretische Leerweg vinden gespreid plaats. Leerlingen mogen per vak zelf bepalen of ze het examen in de 2e helft van mei of in de 2e helft van juni gaan maken. Voordeel van mei is dat de leerlingen eerder hun uitslag hebben. Maken ze het examen in juni, dan hebben ze meer voorbereidingstijd.”

“De gevolgen van deze spreiding zijn groot. Maakt een leerling niet alle examens in mei, dan krijgen ze ook later de definitieve uitslag. Eventuele herkansingen worden dan ook opgeschoven. En als school moeten we nu 2 x 2 weken examens afnemen. De laatste herkansingen (van de 2e periode dus) zijn in de laatste schoolweek, waardoor de uitslag voor leerlingen die hieraan meedoen pas in de eerste week van de zomervakantie bekend is.”

“Voor de school betekent dit dat er tijdens de examens ook lesgegeven moet worden. Leerlingen die in juni examen doen, moeten immers ook zo goed mogelijk worden voorbereid! Docenten zullen naast hun lessen vaker moeten surveilleren en een aantal van hen zal ook in de eerste week van de vakantie aan het werk moeten.”

Kloosterman benadrukt: “We hebben naar beste kunnen de leerlingen klaargestoomd voor het examen en zullen dat de komende weken blijven doen. Maar gezien alles wat er in deze coronaperiode is gebeurd, blijven het spannende weken, voor leerlingen, ouders, school én docenten.”