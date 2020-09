Expositie Sleman Bdewi in de Aerden Plaats

Sleman Bdewi is geboren in Syrië en werkte daar als kunstenaar en tekenleraar. Totdat de oorlog uitbrak. Hij vluchtte richting Europa en kwam uiteindelijk in het AZC van St.-Annaparochie terecht. Zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning is geweigerd. Hij moest het AZC verlaten maar kan niet terug naar Syrië. Nu leeft Sleman een dakloos bestaan. In de Aerden Plaats is t/m 4 oktober zijn werk te bezichtigen.