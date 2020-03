Faber Audiovisuals videopartner Eurovisie Songfestival

Faber Audiovisuals uit St.-Annaparochie is na een aanbestedingsprocedure gekozen als videopartner voor de 65e editie van het Eurovisie Songfestival 2020.

Nederland werd aangewezen als gastland nadat Duncan Laurence de voorgaande editie won met het nummer Arcade. Het Eurovisie Songfestival 2020 vindt plaats in Rotterdam Ahoy. De halve finales worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Ahoy.

Met meer dan 180 miljoen televisiekijkers wereldwijd en hoogstaande techniek op grote schaal is het één van de grootste live televisieprogramma’s ter wereld. De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU (European Broadcasting Union). Faber Audiovisuals zal voor deze megaproductie alle LED schermen, videoprojecties, Mediaservers, TV-circuit en videocrew leveren.

Daarnaast zijn de projectmanagers van het Bildtse bedrijf druk bezig om de (video)wensen te inventariseren van de 41 deelnemende delegaties. Cees Jan Faber, CEO Faber Audiovisuals: “Als je als bedrijf een dergelijk prestigieus evenement als het Eurovisie Songfestival mag faciliteren, is dat een enorme eer. Een bijzondere opdracht waar het team van Faber Audiovisuals vol trots haar expertise en toewijding zal inbrengen.”