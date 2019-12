Ferhalenaven en Domela in ’Even Bildts’

Frijdeg, 15 novimber worden overal in Frysland ferhalen ferteld, ok op ’t Bildt. Ankommende saterdeg geeft ‘Even Bildts’ ’n impressy.

Bij Smeding Groenten en Fruit op ‘e Wissel fertelde algemeen direkteur Sjaak Smeding over de geskidenis fan ’t bedriif. Begonnen deur pake Rients die’t met peerd en wagen groente en fruit útsúttelde in Wommels. Nou, bij ‘t 85-jarig bestaan, is ’t nag altyd ’n femilybedriif, útgroeid tot ’n distribússysintrum met in St.-Anne ’n opperflakte fan 20.000 m2, ’n omset fan teugen de 200 miljoen en 500 mînsen an ‘t werk.

In de Aarden Plaats op ‘e Syl worden ok ferhalen ferteld en Hein Jaap Hilardes gâf ’t publyk ’n foorproefy fan ’n programma dat-y in ‘e maak het met Boogie Woogie muzyk. ‘Even Bildts’ laat alfast ’n paar nummers hore.

Oflopene sundeg waar in de Van Harenskerk ‘t programma ‘Domela op ’t Bildt’. D’r worden ’n stik of wat korte inlaidings geven over de persoan Domela Nieuwenhuis, de erbaaiersbeweging Broedertrouw en de roezy in ‘e kerklike geledings as gefolg fan dut optreden. As leste kwam ‘Domela Nieuwenhuis’ in aigen persoan om syn ferhaal nag ’n keer te fertellen. ‘Even Bildts’ doet fan 12.00 ant 13.00 uur ferslag.