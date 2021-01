Ferwerda verlaat FNP voor Gemeentebelangen

Raadslid Leendert Ferwerda verlaat per direct de FNP. Hij sluit zich aan bij Gemeentebelangen en is voor die partij beschikbaar voor de verkiezingen van maart 2022. Ferwerda zegt zich “niet langer thús te foelen” bij de FNP. De partij is verbijsterd door het besluit.

Leendert Ferwerda.

Door Gerard de Jong



Ferwerda (77) is al het tweede FNP-raadslid dat deze periode overstapt naar Gemeentebelangen (GB): een jaar geleden verliet ook Haaye Hoekstra de FNP, dat met het CDA en SAM Waadhoeke in de coalitie zit. De coalitie heeft met 17 van de 29 zetels nog wel een ruime meerderheid.

‘Niet te kombineren’

Het was volgens Ferwerda geen optie om de rit bij FNP uit te zitten: “De pertijen binne na de raadsferkiezings toe al doende met pertijprogramma’s en de kieslist. Myn beslút is derdeur in de nag lopende raadsperioade niet langer te kombineren met ‘t raadslid wezen foor FNP Waadhoeke.”

‘Lever jo sit dan yn’

Fractievoorzitter Bert Vollema van de FNP - die vorig jaar aantrad - zegt dat zijn fractie “oerfallen en ferbjustere” is door het nieuws. “Dit falt ús rau op it dak. Der is ek net oer praat, Ferwerda hat it meidield. Hy hat oanjûn dat it net oan de fraksje leit, mar dat hy dochs nei GB giet. Dêr haw ik wol muoite mei. Meitsje it ôf of leverje jo sit dan yn. Dat hie de keninklike wei west, fyn ik. Hy hat by ús alle romte hân om in ôfwikend stânpunt te hawwen of oars te stimmen. Dêr kin it net oan lizze. GB hat oan him lutsen en blykber hat er dêr gefoelich foar west.”

‘Gjin soadsje bij FNP’

“Ik sjoch net wat wy ferkeard dien hawwe. It seit ek wat oer de persoan Leendert Ferwerda, tink ik. It is net foar it earst dat er fan partij wikselet. As jo opkomme wolle foar de Biltske saak, foar meartaligens, moatte jo dan by GB wêze? Ik tink fan net. Op wat foar basis sitte jo dan yn de rie?” aldus Vollema. “Wy geane mei goede moed fierder. Wy hawwe as fraksje it lêste jier yn in noflike sfear gearwurke. No kin it likenje as is it in soadsje by de FNP. Dat nim ik him kwea ôf. Want dat is perfoarst net sa.”

Ferwerda zat op het Bildt eerder in de raad voor de PvdA. In 2014 behaalde hij met het door hem opgerichte Frije Bilkerts vier zetels. Na de herindeling sloot Ferwerda zich aan bij de FNP.