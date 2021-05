Fijfde Bruno-boeky foor kines fan De Twiner St.-Jabik

De kines fan groep drie en fier fan de legere skoal De Twiner in St.-Jabik kregen donderdegoffen út hannen fan wethouwer Taal en Kultuur Jan Dijkstra fan de gemeente Waddenhoek ‘t fijfde boeky in de Bruno en Svenson-sery: Bruno en Svenson gaan weer na skoal. De Bruno boekys binne skreven deur Sytse Buwalda met tekeningen fan Ita Spoelman.

Maud van Dijk kreeg ’t eerste boeky fan Bruno útraikt deur wethouder Jan Dijkstra. (foto: Jan Bonefaas)

Wethouwer Dijkstra waar wakker wiis met ‘t fait dat de kines deur ‘t lezen fan de boekys en ‘t d’r út foorlezen worre ‘t Bildts lere te brúkken. As lesmatriaal is ‘t heel geskikt en de kines kinne klassikaal ok hore hoe’t Bildts said worre mot, omdat deur de skriver de tekst insproken is op ‘n USB-stik, die’t ok an de skoalen anboaden is.

An alle legere skoalen op ‘t Bildt worre de boekys, die’t norig binne foor de leerlingen fan ses en seuven jaar, fergeefs anboaden deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal.

‘t Gehaim fan ‘t Ameland - Na de útraiking fan de boekys kreeg wethouwer Dijkstra ‘t twaalfde deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal útgeven boek ‘t Gehaim fan ‘t Ameland en ândere ferhalen fan skriver Sytse Buwalda. Sien ok de adfertînsy in deuze krant.