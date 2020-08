Flamingotoerisme leidt tot grote drukte

Nietsvermoedend stapten zo’n tien flamingo’s de afgelopen tijd rond op het Wad boven Zwarte Haan. Ze scharrelen rustig hun zomerstopmaaltje bijeen, bespied door honderden mensen met zoomlenzen en verrekijker op de Bildtse zeedijk.

Foto: Ellen Floris

De media besteedden de afgelopen week ruim aandacht aan de roze vogels, die tijdelijks buitendijks bij Zwarte Haan verblijven. DUniek is het niet: de flamingo’s zijn de afgelopen jaren vaker gespot. Toch blijft het een bijzonder gezicht en verleidt het veel toeristen en dagjesmensen om een kijkje te gaan nemen. Zoveel zelfs, dat het dit weekend op Zwarte Haan geregeld tot enkele opstoppingen leidde, zoals

op de foto is te zien is.

Drukte op Zwarte Haan. (foto: Jan Bonefaas)