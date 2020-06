Forse afname inbraken in eerste kwartaal

Het aantal woninginbraken in Waadhoeke is het eerste kwartaal fors afgenomen. Waar de gemeente vorig voorjaar gebukt ging onder een ware inbraakgolf, vond er in januari t/m april van dit jaar slechts een handjevol inbraken plaats.

De daling geldt voor het hele land, en ook Fryslân als provincie zag het aantal inbraken flink afnemen, met 31%, tot 285 inbraken. Zo vonden in de maand april van dit jaar in Waadhoeke slechts drie inbraken plaats; vorig jaar april waren dat er ruim twintig.

De belangrijkste reden voor de grote afname is de coronacrisis: nu meer mensen thuisblijven, lijken inbrekers het er minder op te wagen. Toch zitten inbrekers niet helemaal stil, meldt Independer, dat de inbraakcijfers op een rijtje zette. Het aantal geregistreerde inbraken in schuren, garages en boxen nam namelijk wel toe, met 15% in heel Fryslân.

Waadhoeke werd vorig jaar geteisterd door inbraken: in 2019 werd in Waadhoeke 115 keer in een woning ingebroken, tegen 74 keer in 2018 en 53 keer in 2017.