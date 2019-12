Froubuurt in de bloemetjes gezet

Afgelopen zaterdag is de Groencommissie van Vrouwenparochie met een tiental vrijwilligers aan de slag gegaan om het dorp in de bloemetjes te zetten.

De vrijwilligers in de weer. (foto: Jan Bonefaas)

In een brede grasstrook vlakbij de rotonde, die een aantal jaren geleden al prachtig in het groen is gezet, zijn we aan de slag gegaan. Een hele klus, want er moesten een kleine tienduizend bollen de grond in. Het was schitterend herfstweer en na een paar uur was de klus geklaard. Het bollenmengsel bestaat uit een stuk of tien soorten biologische verwilderingsbollen die zich in de loop van de komende jaren gaan vermeerderen.



Onder andere narcissen, botanische tulpen en diverse soorten krokussen. Dit project is het eerste deel van een groot biodiversiteitplan dat de groencommissie, onderdeel van het dorpsbelang, de komende jaren in ons dorp wil uitvoeren. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met de gemeente die onder andere hun maaibeleid er op moet aanpassen. Samen zoekt men naar duurzamere vormen van het beheren van het groen.



”Met de realisatie van dit onderdeel hopen we dat zowel insecten als voorbijgangers al in het komende voorjaar en ook in de toekomst er volop van kunnen genieten,” zo laat de Groencommissie van Froubuurt weten.