Froubuurtstermôln fraai te zien op oude kleurenfilm Elfstedentocht

Van onder tot boven wordt hij prachtig in beeld gebracht: de molen op Froubuurtstermôln, met de Nederlandse driekleur in top. Het beeld zit in nieuw ontdekte filmbeelden van de Elfstedentochten van 1954 en 1956.

De beelden, ontdekt door het Fries Film Archief, zijn gemaakt door Sjoerd Steensma (1910-1995), mede-eigenaar van Steensma & Zn in Bolsward, later Vruchtenconfijt Industrie Steensma en Desimo in Leeuwarden. Steensma’s filmpje uit 1954 is voorlopig en voor zover bekend het oudste kleurenfilmpje van de Elfstedentocht. De Elfstedentocht van 1954 werd gehouden op 3 februari 1954, nu 66 jaar geleden.

Het kleurenfilmpje uit 1954 duurt 2:20 min. Het toont met name beelden van de wedstrijdrijders. De beelden beginnen in Harlingen, waar de kopgroep van zes met de latere winnaar Jeen van den Berg (startnummer 40) stempelt bij de Oosterbrug en het zwart van de mensen staat. Daarna zien we de rijders in een sneeuwlandschap rond Berltsum, en dan volgen enkele seconden waarop de Froubuurtstermôln mooi in beeld is gebracht.

“Het is een knappe prestatie dat een amateurfilmer in zijn eentje dergelijke historische schaatsbeelden op verschillende locaties zo prachtig in beeld heeft gebracht en besefte dat dit kleur verdiende. Een parel in de collectie van het Fries Film Archief,” zo laat het filminstituut weten.

Het filmpje is hier te bekijken.