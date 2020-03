Maartje Nauta geeft stokje na vijf jaar door

Froukje de Jong nieuwe voorzitter Uytland

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging Uytland Recreatie Ondernemers op maandagavond 2 maart bij camping de Blikvaart in St.-Anna is de voorzittershamer formeel overgedragen aan de nieuwe voorzitter Froukje de Jong-Krap.

Na een periode van 5 jaar heeft scheidend voorzitter Maartje Nauta besloten haar taak neer te leggen. Nauta heeft zich jaren met veel kennis over het gebied en ervaring in het toeristische werkveld ingezet voor de toeristische ondernemers in het gebied.

De vereniging telt ruim 70 leden en vertegenwoordigt daarmee een groot deel van de toeristische ondernemers in de regio Noordwest Friesland. Naast haar functie als voorzitter zijn Nauta en haar echtgenoot eigenaar van Nauta’s Botenverhuur en de theetuin in Hitzum.

In de persoon van Froukje de Jong heeft Uytland een gedegen opvolger gevonden. Froukje de Jong is als echte Bilkert vertrouwd met het gebied. Daarnaast heeft zij veel ervaring als projectleider van grote projecten als Potatoes go Wild en is zij onder andere nauw betrokken bij een kennisuitwisselingsproject op het gebied van agrotoerisme met Ierland.

De vereniging Uytland, die al sinds 1995 onder de naam Bildtse Recreatie Ondernemers actief is, zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het verbinden en het bevorderen van samenwerking onder de toeristisch ondernemers. Gezamenlijk staan de ondernemers voor een gastvrije regio met een prachtig toeristisch aanbod.

Volgende week in de Bildtse Post een uitgebreid interview met Nauta en De Jong.