Gedeputeerde Fokkens brengt werkbezoek aan Noordwest Fryslân

Op 1 oktober bracht gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een werkbezoek aan vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector in Noordwest Fryslân. Op het Bildt bezocht ze Zwarte Haan en de Aerden Plaats.

Aerden Plaats-voorzitter Dick Nauta geeft uitleg aan gedeputeerde Avine Fokkens. (foto: Janny Vellinga)

Na een bezoek aan Brouwdok in Harlingen, met uitleg over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied, kwam de gedeputeerde in gezelschap van wethouder Caroline de Pee aan bij Restaurant de Zwarte Haan. Daar informeerden ondernemers Loes en Jacob Jensma hen over het fietspad ‘Op paad lans it Waad’, de camperplekken en de plannen voor een TOP Toeristisch Overstap Punt. Ook het project ‘Starbarn’ (Sterrenkijkplek) kwam aan bod.

Waddenkamer - Tenslotte bezochten Fokkens en De Pee bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl. Enthousiast informeerde voorzitter Dick Nauta hen over wat er allemaal te zien is in de Aerden Plaats en hoe belangrijk de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers hierbij is. Geïnteresseerd nam de gedeputeerde kennis van het huidige archeologisch steunpunt en de exposities van de kunstenaars, in de Waddenkamer en “Op het Bildt rond 1900”.

Herinrichting - Nauta kon haar vertellen dat, naast het Iepen Mienskipsfonds, nu ook het Waddenfonds een toezegging heeft gedaan om bij te dragen aan de herinrichting van de in Terp-En-Land samenwerkende archeologische steunpunten. Hoewel er nog druk gewerkt wordt om het benodigde totaalbedrag binnen te halen, begint het er hierdoor op te lijken dat in maart a.s. de herinrichting van start kan gaan. “Heel mooi om te zien dat er zoveel gedrevenheid en passie is, hou dat vooral vast,” sloot Fokkens het bezoek af.